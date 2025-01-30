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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim TÜSİAD startuplar ve teknoloji firmalarına yönelik raporunu Ankara'da tanıttı - Teknoloji Haberleri

        TÜSİAD startuplar ve teknoloji firmalarına yönelik raporunu Ankara'da tanıttı

        Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi İzel Levi Coşkun, "Startuplar ve Teknoloji Firmaları için Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesinin Cazibe Merkezi Olarak Türkiye" raporuyla, ülkenin girişimcilik ekosistemini uluslararası platformda tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 16:54 Güncelleme: 30.01.2025 - 16:54
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        TÜSİAD Startuplar ve Teknoloji Firmaları raporu tanıtıldı
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        TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masa Başkanlığı görevini de sürdüren Coşkun, derneğin Ankara Temsilciliğinde "Startuplar ve Teknoloji Firmaları için Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesinin Cazibe Merkezi Olarak Türkiye" raporunun Ankara tanıtım etkinliğinde konuştu.

        Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin son yıllarda dikkat çekici bir büyümeye ve dinamizme sahne olduğunu dile getiren Coşkun, 2018 yılında toplam 84 milyon dolarlık 139 yatırım yapıldığını, bugün itibarıyla söz konusu rakamın 1,9 milyar dolarlık 340 yatırım seviyesine ulaştığını bildirdi.

        "EKOSİSTEMİN POTANSİYELİ GÜÇLENİYOR"

        Coşkun, bu başarının Türkiye'nin inovasyonu teşvik etme konusundaki kararlılığını ve girişimcilik için ne kadar elverişli bir ortam sunduğunun işareti olduğunu belirterek, "Melek yatırımcıların, girişim sermayelerinin ve kurumsal yatırımcıların giderek artan ilgisi, ekosistemin gelecekteki potansiyelini daha da güçlendiriyor" diye konuştu.

        Başarıyı sürdürülebilir kılmak için doğru ortaklıklar kurmak, iş birliğini güçlendirmek ve ortak hedeflere yürümek gerektiğinin altını çizen Coşkun, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Startuplar ve Teknoloji Firmaları için Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesinin Cazibe Merkezi Olarak Türkiye raporuyla, ülkenin girişimcilik ekosistemini uluslararası platformda tanıtmayı ve ülkemize yönelik algıyı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Başarı hikayelerimizi ve güçlü yönlerimizi öne çıkardıkça, girişimcilerimizin daha cesur adımlar atacağına, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisinin artacağına inanıyoruz."

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