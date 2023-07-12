TÜSEDAD'dan USK'ya tepki

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Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği'nden (TÜSEDAD) yapılan açıklama şöyle:

"Son 10 aydır USK tarafından çiğ süt tavsiye fiyatı yayınlanmamaktadır. Oysaki

bu dönem içerisinde aynı kurum 1 lt çiğ süt maliyetini hesaplamakta ve 8 aydır maliyet, deklare

edilen fiyatın üzerinde bulunmaktadır. Kendisi ile çelişen USK ne yazık ki, yönetmelikte

belirtilen görevlerinden biri olan çiğ süt tavsiye fiyatını açıklamamakta hatta tersine maliyetin

altında olan fiyatı da halen geçerliymiş gibi web sitesinde yayınlamaktadır.

Bu durum; derneğimiz tarafından oldukça önemli olduğunu düşündüğümüz USK’nın hem

prestijini zedelemekte ve sektörün öngörülebilirliği ve sürdürülebilirliği açısından önemli

sorunlara neden olmaktadır.

Bu nedenle; sektörü dengede tutacak ve üretim arzının devamlılığını sağlayacak olan 1 litre

çiğ süt tavsiye fiyatı; derneğimiz tarafından her ay hesaplanan maliyet üzerine konacak

ortalama %20 kar ile 15 TL/lt olarak önerilmektedir.

Web sitemizde konuya ilişkin maliyet hesaplaması ayrıntıları ile kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Ayrıca aşağıda da bilgilerinize sunulmaktadır."