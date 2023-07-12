Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        TÜSEDAD'dan USK'ya tepki

        Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) son 10 aydır çiğ süt tavsiye fiyatı yayınlamadığını belirterek, sektörün öngörülebilirliği ve sürdürülebilirliği açısından sorun yaşandığını savundu. Ayrıca çiğ süt tavsiye fiyatı olarak 15 TL/lt önerisi yapıldı

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 15:26
        TÜSEDAD'dan USK'ya tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği'nden (TÜSEDAD) yapılan açıklama şöyle:

        "Son 10 aydır USK tarafından çiğ süt tavsiye fiyatı yayınlanmamaktadır. Oysaki

        bu dönem içerisinde aynı kurum 1 lt çiğ süt maliyetini hesaplamakta ve 8 aydır maliyet, deklare

        edilen fiyatın üzerinde bulunmaktadır. Kendisi ile çelişen USK ne yazık ki, yönetmelikte

        belirtilen görevlerinden biri olan çiğ süt tavsiye fiyatını açıklamamakta hatta tersine maliyetin

        altında olan fiyatı da halen geçerliymiş gibi web sitesinde yayınlamaktadır.

        Bu durum; derneğimiz tarafından oldukça önemli olduğunu düşündüğümüz USK’nın hem

        prestijini zedelemekte ve sektörün öngörülebilirliği ve sürdürülebilirliği açısından önemli

        sorunlara neden olmaktadır.

        Bu nedenle; sektörü dengede tutacak ve üretim arzının devamlılığını sağlayacak olan 1 litre

        çiğ süt tavsiye fiyatı; derneğimiz tarafından her ay hesaplanan maliyet üzerine konacak

        ortalama %20 kar ile 15 TL/lt olarak önerilmektedir.

        Web sitemizde konuya ilişkin maliyet hesaplaması ayrıntıları ile kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

        Ayrıca aşağıda da bilgilerinize sunulmaktadır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        NATO Zirvesi'nde gündem olan kare
        NATO Zirvesi'nde gündem olan kare
        Galatasaray transferi resmen açıkladı!
        Galatasaray transferi resmen açıkladı!
        Bayrampaşa'da dehşet! Dondurucuda bulundu
        Bayrampaşa'da dehşet! Dondurucuda bulundu
        Sıcak çarpması uyarısı! Beyin kanaması ve inme oluşabilir
        Sıcak çarpması uyarısı! Beyin kanaması ve inme oluşabilir
        Dikkat! Çöl sıcakları kapıda! 50 derece hissedilebilir
        Dikkat! Çöl sıcakları kapıda! 50 derece hissedilebilir
        Ülke tarihinin en ağır orman yangını sezonu: Rekor sıcaklık!
        Ülke tarihinin en ağır orman yangını sezonu: Rekor sıcaklık!
        Külçe altın taşırken yakalandı! Perde arkasından sanal bahis çıktı
        Külçe altın taşırken yakalandı! Perde arkasından sanal bahis çıktı
        Kritik NATO Zirvesi devam ediyor
        Kritik NATO Zirvesi devam ediyor
        Kayseri'de 7.5 milyon yıllık keşif!
        Kayseri'de 7.5 milyon yıllık keşif!
        Ölü bulunan 'Maserati'li polis ile ilgili flaş gelişme!
        Ölü bulunan 'Maserati'li polis ile ilgili flaş gelişme!
        Ev kiraları otellerle yarışıyor
        Ev kiraları otellerle yarışıyor
        NATO'da Türkiye'nin kararını dünya takip ediyor
        NATO'da Türkiye'nin kararını dünya takip ediyor
        Gönüllü doktorlar ampute depremzedelerin yaralarını ücretsiz protezle saracak
        Gönüllü doktorlar ampute depremzedelerin yaralarını ücretsiz protezle saracak
        Biden'dan Erdoğan paylaşımı: Bir araya gelmek harikaydı
        Biden'dan Erdoğan paylaşımı: Bir araya gelmek harikaydı
        Arda Güler hocası Ancelotti'yi büyüledi
        Arda Güler hocası Ancelotti'yi büyüledi
        İsmail Kartal'ın yapması gereken matematik
        İsmail Kartal'ın yapması gereken matematik
        129 bin dolarlık nafaka alacak
        129 bin dolarlık nafaka alacak
        Kararını verdi!
        Kararını verdi!
        Neden ayrılmak istiyor? İşte 4 madde
        Neden ayrılmak istiyor? İşte 4 madde
        Polemiğin perde arkası
        Polemiğin perde arkası