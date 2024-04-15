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        Haberler Yaşam TÜSEB 22 personel alacak! Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

        TÜSEB 22 personel alacak! TÜSEB personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

        Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde görev yapmak üzere 22 personel alımı gerçekleştirecek. Kamuda personel olmak isteyen adaylar için TÜSEB başvuruları başladı. Başvurduğu pozisyona ilişkin genel ve özel niteliklere dair kanıtlayıcı belgeleri, ilan edilen tarihe kadar teslim eden adayların başvuruları değerlendirmeye alınacaktır. Peki Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 10:38 Güncelleme: 15.04.2024 - 10:38
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        • 1

          TÜSEB 22 personel alımı başvuruları başladı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nda personel olmak isteyen adaylar başvuru detaylarını merak ediyor. İşte, 2024 TÜSEB personel alımı tarihleri ve şartları…

        • 2

          TÜSEB BAŞVURU ŞARTLARI

          GENEL ŞARTLAR

          1.Türk vatandaşı olmak,

          Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

          Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen birsuçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

          Askerlik durumu itibariyle;

          a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

          b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

          c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

          Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmamak.

          Yabancı uyruklu Ar-Ge Uzmanları için Türk vatandaşlığı şartı aranmaz ve çalışma süresinin bir yılı aşması halinde çalışma izni olması şartı aranır.

          Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

          Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

          Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.

        • 3

          BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHLERİ

          Başvurular 15.04.2024-03.05.2024 tarihleri arasında şahsen aşağıda belirtilen adrese elden, posta yolu veya kargo ile aşağıdaki adrese yapılacaktır. Elektronik ortamda gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi veya belge bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bukişiler sözlü sınava çağrılmayacaktır. Belgelerini eksik teslim eden ve/veya gerçeğe aykırı belge sunan adaylar sözlü sınava alınmayacak ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Posta yolu veya kargo ile gönderilen evraklardan doğacak aksaklıklardan Başkanlığımız sorumlu olmayacaktır.

          Başvurunun Referans Kodu seçilerek yapılması şarttır. Referans Koduna yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sözlü sınava çağırılmayacaktır. Adaylar ilanda belirtilen pozisyonlardan en fazla bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla pozisyon için başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

          Başvuru adresi: Koşuyolu Mahallesi, Koşuyolu Caddesi No: 71 Kadıköy / İSTANBUL

        • 4

          SÖZLÜ SINAV DUYURUSU VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

          1- Değerlendirme sonucunda nihai listede yer alan adaylara sözlü sınav yapılacaktır.

          2- Sınava girmeye hak kazanan adaylar, sözlü sınav tarihi ve yeri Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının resmi web sayfasının (www.tuseb.gov.tr) Duyurular ve Kurumsal/İnsan Kaynakları bölümünde yayımlanacak ve ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

          3- Başvurduğu pozisyona ilişkin genel ve özel niteliklere dair kanıtlayıcı belgeleri ilan edilen tarihe kadar teslim eden adayların evrakları, Başkanlığımızca değerlendirilerek şartları tutan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır. Belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

          4- Adayların belirtilen tarih, gün ve saatte sözlü sınav için hazır olmaları gerekmektedir. Sınav tarihi, yeri ve saatinde hazır bulunmayan adaylar hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. (Rapor vb. Mazeretler kabul edilmeyecektir)

          BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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