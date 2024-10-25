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        Haberler Gündem Teyit TUSAŞ’ın güvenliği ile ilgili iddialara yanıt

        TUSAŞ’ın güvenliği ile ilgili iddialara yanıt

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından "TUSAŞ'ın güvenliği Hasan Doğan'ın kayınbiraderine teslim edilmiş" iddialarına yanıt geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 20:03 Güncelleme: 25.10.2024 - 20:03
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        TUSAŞ'ın güvenliği ile ilgili iddialara yanıt
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada:

        "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “TUSAŞ’ın güvenliği Hasan Doğan'ın kayınbiraderine teslim edilmiş” iddiası doğru değildir.

        Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın akrabası olarak bahsi geçen Mustafa Çiftçi'nin, ilgili özel güvenlik firmasına sahip olduğu veya yönetici olarak çalıştığı iddiası gerçek dışıdır.

        Mustafa Çiftçi, TUSAŞ Güvenlik Biriminde sözleşmeli olarak çalışan bir personeldir. Kişinin bu görevi dışında herhangi bir şirketle hiçbir düzeyde ilişkisi bulunmamaktadır.

        Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.

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