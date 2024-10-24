Ankara'da dün saat 15.30 sıralarında biri kadın 2 teröristin düzenlediği terör saldırısının ardından TUSAŞ'ta güvenlik önlemleri artırıldı.

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Mesai saatinin başlaması ile çalışanlar Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine gelirken, jandarma asayiş kontrol noktası öncesinde ayrı bir kontrol noktası daha kuruldu.

Giren araçlarda bulunanlara yönelik kimlik kontrolü yapılırken, gerekli kimliklere sahip olmayanlar ise içeri alınmıyor.

Tesis içine girmek isteyen taksiler ise ayrı bir şekilde aranıyor.

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NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine dün terör saldırısı düzenlendi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, saldırıda 5 şehit, 22 yaralı olduğunu açıkladı. Teröristlerin saldırıyı gerçekleştirmeden önce taksi ile geldikleri ve aracını gasp ettikleri taksiciyi şehit ettiği öğrenildi. Saldırıda biri kadın 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiği belirtildi. Saldırıyı terör örgütü PKK'nın gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.