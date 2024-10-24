TUSAŞ saldırısı sonrası havalimanlarında turuncu alarm

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ yerleşkesine yönelik dün terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 kişi şehit olurken 22 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren biri kadın 2 terörist de ölü olarak ele geçirildi.

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PKK'nın yaptığı değerlendirilen terör saldırısı sonrası Türkiye genelinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Terör örgütlerinin havalimanlarına yönelik saldırı planlarına ilişkin olarak havalimanlarında önlemler turuncu alarm seviyesine çıkarıldı.

Alınan kararının ardından Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'na giriş ve çıkış yapan araçlar didik didik aranırken, yolcuların ise kimlik kontrolü yapılıyor.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN AÇIKLAMA Güvenlik önlemlerinin artırılmasına ilişkin olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, "Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az 3 saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir" ifadesi yer aldı.