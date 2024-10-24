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        Haberler Gündem Güncel TUSAŞ saldırısı sonrası havalimanlarında turuncu alarm | Son dakika haberleri

        TUSAŞ saldırısı sonrası havalimanlarında turuncu alarm

        Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ yerleşkesinde, dün 5 kişinin şehit olduğu 22 kişinin de yaralandığı terör saldırısı sonrası İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı olmak üzere Türkiye'deki tüm havalimanlarında olası terör saldırılarına ilişkin turuncu alarm verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 11:57 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:57
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        Havalimanlarında turuncu alarm
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        Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ yerleşkesine yönelik dün terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 kişi şehit olurken 22 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren biri kadın 2 terörist de ölü olarak ele geçirildi.

        TUSAŞ'a terör saldırısı!
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        PKK'nın yaptığı değerlendirilen terör saldırısı sonrası Türkiye genelinde güvenlik önlemleri artırıldı.

        Terör örgütlerinin havalimanlarına yönelik saldırı planlarına ilişkin olarak havalimanlarında önlemler turuncu alarm seviyesine çıkarıldı.

        Alınan kararının ardından Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'na giriş ve çıkış yapan araçlar didik didik aranırken, yolcuların ise kimlik kontrolü yapılıyor.

        SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN AÇIKLAMA

        Güvenlik önlemlerinin artırılmasına ilişkin olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, "Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az 3 saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir" ifadesi yer aldı.

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        #terör saldırısı
        #TUSAŞ
        #havalimanları
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