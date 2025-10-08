Habertürk
        TUS/2 tercih sonuçları 2025: TUS 2. dönem tercihleri ne zaman açıklanacak?

        TUS/2 tercih sonuçları 2025: TUS 2. dönem tercihleri ne zaman açıklanacak?

        Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2025/2 dönemine ilişkin tercih süreci sona erdi. Adaylar şimdi, hangi branş ve üniversiteye yerleşeceklerini öğrenmek için sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyor. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği TUS/2 tercih işlemlerinin ardından heyecan dorukta. Peki, TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 13:48 Güncelleme: 08.10.2025 - 13:48
        • 1

          2025 TUS 2. dönem tercih sonuçları, doktorluk yolunda ilk adımı atmayı bekleyen adayların merakla takip ettiği konuların başında geliyor. ÖSYM tarafından 29 Eylül’de başlayan TUS/2 tercih süreci, 6 Ekim’de tamamlandı. Tercihlerin sona ermesinin ardından adayların odak noktası artık sonuçların açıklanacağı tarih oldu. Peki, TUS 2. dönem tercih sonuçları ne zaman duyurulacak?

        • 2

          TUS/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN?

          Geçmiş yılların takvimleri incelendiğinde, ÖSYM’nin TUS tercih sonuçlarını genellikle tercihlerin sona ermesinin ardından 2-3 hafta içinde açıkladığı görülüyor. 2025/2 TUS tercihleri için de benzer bir süre öngörülüyor.

          Örneğin, 1. dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için 21-27 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınan tercihler, 3 Haziran’da adayların erişimine açılmıştı.

          Bu doğrultuda, TUS 2. dönem tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor.

        • 3

          TUS/2 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

          ÖSYM, TUS/2 tercih sonuçlarını adayların erişimine sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sunacak. Sonuçlar açıklandığında, adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak hangi uzmanlık alanına yerleştiklerini görebilecek.

        Yazı Boyutu
