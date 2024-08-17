Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam TUS/2 sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? TUS/2 sınav tarihi, saati ve oturum bilgisi

        TUS/2 sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? TUS/2 sınav tarihi, saati ve oturum bilgisi

        Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS/2 için geri sayım başladı. Hafta sonu uygulanacak olan TUS sınav saati ÖSYM tarafından duyuruldu. 14 ilde uygulanacak 2024 TUS 2. Dönem sınavlarının sonucu 12 Eylül 2024 tarihinde erişime açılacak. Peki TUS/2 sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte ÖSYM TUS/2 sınav tarihi, saati ve oturum bilgisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 12:50 Güncelleme: 17.08.2024 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Uzmanlık almak isteyen binlerce aday, TUS sınavına hazırlanıyor. ÖSYM tarafından yapılacak olan TUS/2 sınav saati belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 2. dönem sınavı 100 sorudan oluşacak. İşte, 2024 TUS sınav tarihi, saati, oturum bilgisi

        • 2

          TUS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 2. dönem sınavları 18 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

          Sınav saat 10.15'te başlayacak.

        • 3

          SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

          ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024-TUS 2. dönem 14 ilde uygulanacak.

          İki sınav şeklinde yapılacak 2024-TUS 2. dönemin Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak.

          Sınav 100 sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak
        Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak
        Kaplıca gibi! Rekor sıcaklık
        Kaplıca gibi! Rekor sıcaklık
        Gol iptali doğru karar mı?
        Gol iptali doğru karar mı?
        Yapay zeka tüp bebeğe de el attı! En uygun embriyoyu daha hızlı seçiyor
        Yapay zeka tüp bebeğe de el attı! En uygun embriyoyu daha hızlı seçiyor
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Memurların emekli aylığı düşecek mi?
        Memurların emekli aylığı düşecek mi?
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        İran Cumhurbaşkanı: Ülke ekonomik açıdan zorda
        İran Cumhurbaşkanı: Ülke ekonomik açıdan zorda
        Marmara Depremi'nin 25'inci yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Marmara Depremi'nin 25'inci yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        İnkâr ve bekârlık yemini
        İnkâr ve bekârlık yemini
        'Yüzde bant' trendi işe yarıyor mu?
        'Yüzde bant' trendi işe yarıyor mu?
        Habertürk Anasayfa