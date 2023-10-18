Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2. dönem tercih sonuçları için artık geri sayıma geçildi. Sınava iştirak eden onlarca öğrenci; TUS sonuçları açıklandı mı, TUS sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir sorularına dair araştırmalarını yoğunlaştırmış durumda. İşte, konuyla ilgili detaylar...