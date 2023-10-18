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        Haberler Gündem TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? ÖSYM TUS 2. dönem sonuç sorgulama ekranı...

        TUS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuç sorgulama ekranı...

        24 Eylül Pazar günü ÖSYM tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları ile ilgili artık heyecan doruğa çıkmış durumda. Söz konusu sınavda ter döken öğrencileri yakından ilgilendiren konuya dair son durumu derledik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 14:13 Güncelleme: 18.10.2023 - 14:13
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        • 1

          Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2. dönem tercih sonuçları için artık geri sayıma geçildi. Sınava iştirak eden onlarca öğrenci; TUS sonuçları açıklandı mı, TUS sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir sorularına dair araştırmalarını yoğunlaştırmış durumda. İşte, konuyla ilgili detaylar...

        • 2

          2022 TUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          TUS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin beklenen tarih iyice yaklaştı.

          Binlerce öğrencinin merakla araştırdığı sonuçların 19 Ekim Perşembe duyurulması beklenirken açıklama saati netlik kazanmış değil.

        • 3

          TUS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

          TUS tercih sonuçları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yaparak sorgulama yapabilir.

        • 4

          Yerleştirme sonuçları basılı olarak adaylara bildirilmeyecek. İnternet üzerinden açıklanan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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