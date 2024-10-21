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        TUS kontenjanları ne zaman açıklanacak? TUS tercihleri başladı mı, ne zaman?

        Tıpta Uzmanlık sınavına giren bazı adaylar kontenjanın açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Her yıl Mart ve Eylül aylarında olmak üzere 2 kez yapılır ve TUS taban puanları ÖSYM tarafından açıklanır. Peki TUS kontenjanları ne zaman açıklanacak? TUS tercihleri başladı mı, ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 09:53 Güncelleme: 21.10.2024 - 09:53
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        • 1

          TUS kontenjanlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) sonuçlarını açıkladı. Peki TUS kontenjanları ne zaman açıklanacak? TUS tercihleri başladı mı, ne zaman?

        • 2

          2024 TUS/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

          Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) tercih takvimi henüz netlik kazanmadı.

          ÖSYM tarafından açıklanacak TUS tercih kılavuzunun ardından tercih süreci başlayacak. Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

        • 3

          TUS KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

          TUS kontenjanları henüz açıklanmadı.

          Kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanacağı tahmin ediliyor.

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