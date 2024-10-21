TUS kontenjanları ne zaman açıklanacak? TUS tercihleri başladı mı, ne zaman?
Tıpta Uzmanlık sınavına giren bazı adaylar kontenjanın açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Her yıl Mart ve Eylül aylarında olmak üzere 2 kez yapılır ve TUS taban puanları ÖSYM tarafından açıklanır. Peki TUS kontenjanları ne zaman açıklanacak? TUS tercihleri başladı mı, ne zaman?
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TUS kontenjanlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) sonuçlarını açıkladı. Peki TUS kontenjanları ne zaman açıklanacak? TUS tercihleri başladı mı, ne zaman?
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2024 TUS/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) tercih takvimi henüz netlik kazanmadı.
ÖSYM tarafından açıklanacak TUS tercih kılavuzunun ardından tercih süreci başlayacak. Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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TUS KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?
TUS kontenjanları henüz açıklanmadı.
Kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanacağı tahmin ediliyor.