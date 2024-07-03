TUS 2.dönem başvuru tarihleri 2024: TUS 2.dönem başvurusu nasıl yapılır?
TUS başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2024 TUS 2. dönem sınavı, 18 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak. İşte, TUS başvuru tarihleri
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ÖSYM sınav takviminde TUS 2. Dönem başvuru tarihleri belli oldu. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebilecek. Peki TUS 2.dönem başvuru tarihleri 2024 ne zaman? TUS 2.dönem başvurusu nasıl yapılır?
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2024 TUS/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
3-10 Temmuz 2024 tarihleri arasında, TUS 2. dönem sınavı için başvurular alınacak.
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TUS/ 2 SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2024 TUS 2. dönem sınavı, 18 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.
Sınav sonuçları ise 12 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.