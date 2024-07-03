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        TUS 2.dönem başvuru tarihleri 2024: TUS 2.dönem başvurusu nasıl yapılır?

        TUS başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2024 TUS 2. dönem sınavı, 18 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak. İşte, TUS başvuru tarihleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 11:58 Güncelleme: 03.07.2024 - 12:00
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        • 1

          ÖSYM sınav takviminde TUS 2. Dönem başvuru tarihleri belli oldu. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebilecek. Peki TUS 2.dönem başvuru tarihleri 2024 ne zaman? TUS 2.dönem başvurusu nasıl yapılır?

        • 2

          2024 TUS/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          3-10 Temmuz 2024 tarihleri arasında, TUS 2. dönem sınavı için başvurular alınacak.

        • 3

          TUS/ 2 SINAVI NE ZAMAN?

          ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2024 TUS 2. dönem sınavı, 18 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

          Sınav sonuçları ise 12 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

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