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44 yaşındaki sanatçı Taner Olgun'un tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olgun'un koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini belirten DEVA Partisi Kırıkkale Kurucu İl Başkanı İsmail Oğuz Karakuş, “Şehrimizin sevilen ses sanatçısı Taner Olgun'unn Covid-19 sebebiyle vefat etmesi bizleri derinden üzdü. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kırıkkale'nin Keskin İlçesi'ne bağlı Arap Köyü nüfusuna kayıtlı olan Taner Olgun, seslendirdiği türkülerle özellikle Orta Anadolu bölgesinde geniş bir hayran kitlesine sahipti.

TANER OLGUN KİMDİR?

18 Ağustos 1976 yılında Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Arap Köyü'nde dünyaya gelen Taner Olgun, 1994 yılında ilk kaseti olan "Gelin Eyledim"i piyasaya sürdü.

Başta İç Anadolu olmak üzere tüm Türkiye'de hatta yurt dışında çok sayıda albüm satan Taner Olgun, daha sonra "Sen Olsan Ağlaman Mı", "Gel Gel", "Yar Ağladı Ben Ağladım", "Hasret Çektiren Utansın", "Olma Sakın", "Gidelim Mi Kara Gözlüm Ne Dersin" gibi birçok türkü seslendirdi.

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