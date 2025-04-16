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        Haberler Magazin Türkü Akbayram'dan, Edip Akbayram'a: Özlemin dayanılmaz - Magazin haberleri

        Türkü Akbayram'dan, Edip Akbayram'a: Özlemin dayanılmaz

        2 Mart'ta hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, babasıyla her gün birlikte oturup kahve içtikleri masanın fotoğrafını paylaştı ve ona duyduğu özlemi dile getirdi. Aynı zamanda, babasının sevenlerinden gelen destek mesajları için de minnettar olduğunu belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 18:44 Güncelleme: 16.04.2025 - 18:44
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        "Özlemin dayanılmaz"
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        Türk müziğinin sevilen ismi Edip Akbayram, 2 Mart'ta 75 yaşında hayatını kaybetti. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat eden sanatçı için Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda veda töreni düzenlendi, ardından Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılındı ve Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

        Yaklaşık bir ay önce, Türkü Akbayram babasının vefatının ardından sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Paylaşımında babasına duyduğu özlemi dile getirerek, "30'uncu gün sensiz... Derin, keskin bir acı... Neye baksam sen varsın, baba... Seni çok özledim" ifadelerini kullandı.

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        "ÖZLEMİN DAYANILMAZ"

        Son olarak Akbayram, babasıyla her gün oturduğu ve birlikte kahve içtiği masanın fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa, "Her gün oturduğumuz yerde, seninle birlikte kahvelerimi yudumladığımız masada sana bakıyoruz... Özlemin dayanılmaz" notunu düştü.

        "BABAM SAYESİNDE BİNLERCE İNSANA MİNNETTARIM"

        Ayrıca, babasının vefatının ardından kendilerine ulaşan destek mesajları için de minnet duygularını dile getirdi; "Hâlâ her gün tanımadığım onlarca kişiden öyle güzel mesajlar alıyorum ki... Mezara gidip çiçekler bırakıp dualar edenler, şarkılarını gönderip duygularını yazanlar, kendi kayıplarından sonra neler hissedebileceğimizi kalplerinden hissedip bizi teselli edenler... Her gün ama her gün onlarca sıcacık kalpten samimi mesajlar... Dostlarımıza, ailemize, sevdiklerimize zaten minnettarız ama babam sayesinde tanımadığımız binlerce insana da bu vesileyle minnettarım"

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

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        #Edip Akbayram
        #Türkü Akbayram

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