        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim TÜRKSAT GES ile uzaydan dijitale temiz enerji dönemi - Teknoloji Haberleri

        TÜRKSAT GES ile uzaydan dijitale temiz enerji dönemi

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat'ın geçen yıl devreye aldığı Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) ilk yılında 17,5 gigawatt saat elektrik üreterek 82 milyon lira tasarruf sağladığını, bunun 10 binden fazla hanenin yıllık elektrik ihtiyacına eşdeğer olduğunu açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Sadece bir yılda 8 bin 400 ton karbon salınımını engelledik. Bu rakam, yaklaşık 360 bin ağacın bir yılda temizleyebileceği karbon miktarına eş değer" ifadelerini kullandı.

        Giriş: 26.08.2025 - 10:27 Güncelleme: 26.08.2025 - 10:27
        TÜRKSAT GES ile uzaydan dijitale temiz enerji dönemi
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat tarafından bir yıl önce devreye alınan Türksat Güneş Enerjisi Santrali’nin (GES) ilk yılında hem çevre hem de ekonomi açısından önemli kazanımlar sağladığını açıkladı. Ankara’daki tüm Türksat yerleşkelerinin enerji ihtiyacını karşılayan, 131 dönümlük alana kurulu santralin, yalnızca bir yılda 17,5 gigawatt saat elektrik üreterek 82 milyon lira tasarruf sağladığını belirten Uraloğlu, “Bu üretim, 10 binden fazla hanenin yıllık elektrik ihtiyacına eşdeğer. Türksat, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla yalnızca kurumun enerji bağımsızlığını güçlendirmekle kalmadı. Aynı zamanda ülkemizin enerji dönüşümünde örnek alınacak bir model ortaya koydu. Bu başarı hem mühendislik kabiliyetimizin hem de sürdürülebilir kalkınma vizyonumuzun somut bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

        360 BİN AĞAÇLIK KARBON AZALTIMI

        GES’in çevreye sağladığı katkıya dikkat çeken Bakan Uraloğlu, “Sadece bir yılda 8 bin 400 ton karbon salınımını engelledik. Bu rakam, yaklaşık 360 bin ağacın bir yılda temizleyebileceği karbon miktarına eş değer. Yani doğaya, 500 futbol sahası büyüklüğünde yemyeşil bir orman kazandırmış gibi olduk. Daha somut bir örnek vermek gerekirse; bu alan, Ankara’da Çankaya’nın en bilinen iki mahallesi olan Küçükesat ve Ayrancı’nın toplam yüzölçümü kadar bir büyüklüğe denk geliyor. Düşünün ki, şehrin merkezinde bu iki mahalleyi tamamen kaplayacak büyüklükte bir orman oluşturuyorsunuz. İşte Türksat GES’in sadece bir yılda ortaya koyduğu çevresel katkı tam olarak bu ölçekte” dedi.

        DİJİTAL ALTYAPI ARTIK TEMİZ ENERJİ İLE ÇALIŞIYOR

        Bakan Uraloğlu, Türksat’ın enerji bağımsızlığının stratejik önemine vurgu yaparak, “Bugün, Türkiye’nin uzaydaki haklarını koruyan Türksat; uzaydan dijital dünyaya, internetten yayıncılığa uzanan tüm kritik görevlerini artık tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yürütüyor. Bu sayede hem ülkemizin dijital bağımsızlığına hem de temiz ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlıyoruz” dedi.

        GELECEĞE YATIRIM, EKONOMİYE KATKI

        GES’in yalnızca çevresel değil, ekonomik faydalarının da altını çizen Bakan Uraloğlu, “82 milyon liralık tasarruf, yüzlerce okulun yıllık enerji giderini karşılayabilecek büyüklükte. Bu miktar, aynı zamanda yüzlerce hastanenin aydınlatma ve ısıtma ihtiyacını karşılayabilir, onlarca köyün yıllık enerji tüketimini sıfıra indirebilir. Elde edilen bu kaynak hem ülke ekonomisine hem de yeni yatırımlarımıza güç katıyor” diye konuştu.

        Bakan Uraloğlu, yenilenebilir enerji yatırımlarının artarak süreceğini belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı tüm kuruluşlar ile birlikte “Temiz enerji, temiz bir dünya” vizyonu doğrultusunda gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmakta kararlı olduklarını vurguladı.

        Yazı Boyutu
