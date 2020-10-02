Koronavirüsün yayılımını durdurmak ve pandeminin önüne geçmek için pek çok kısıtlama hayata geçirildi. Hijyen kurallarına uymak, sosyal mesafeyi korumak, mümkün olduğunca kalabalıktan uzak durup evde kalmak, maske takmak artık ‘yeni normal’imiz oldu. Bunun yanında virüsü bitirmek için çeşitli ülkeler seyahatte kısıtlama kararları almaya başladı...
İlk başta kapatılan sınırlar daha sonra zorunlu durumlar için açıldı. Peki Türkiye’de durum nasıl? Hangi ülke Türkiye için karantina uyguluyor? Ya da Türkiye’ye yapılacak seyahatlerde hangi şartlar aranıyor?
Türkiye’ye girişlerde herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Türkiye’ye giriş yaparken yolculuk öncesinde PCR testi yaptırılması ve giriş sonrası karantina uygulama zorunluluğu yok. Ancak ülkeye giriş yapmadan önce uçak içerisinde dağıtılacak olan Sağlık Bilgi Formu’nun doldurulması gerekiyor.
Ayrıca yolcular sağlık kontrolünden geçiyor. Hastalık belirtisi gösterenlere test yapılıyor. Testi pozitif çıkanlar tedavi altına alınıyor. Avrupa ülkelerinin çoğu, mart ayından beri Türk vatandaşlarına seyahat kısıtlaması uyguluyor. Ayrıca pek çok ülke Türkiye’yi güvenli ülkeler listesine sokmuyor. İşte ülkelerin kabul şartları...
ÜLKELERİN PCR TESTİ VE KARANTİNA UYGULAMALARI
İNGİLTERE
İngiltere, Türkiye'yi seyahat koridoru listesinden çıkararak yeniden karantina uygulanacak ülkeler listesine ekledi. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Türkiye ve Polonya’dan İngiltere’ye gelen yolcuların Cumartesi gününden itibaren 14 gün boyunca karantinaya alınacağını açıkladı.
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