ALMANYA

Almanya’ya seyahat edecek bütün yolcuların Almanya’ya varış itibari ile 0-48 saat içerisinde alınmış negatif PCR testi olması gerekiyor. Ancak diplomatik pasaport sahipleri Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında görevlendirilmiş resmi personel, 2 yaşına kadar olan yolcular, Türkiye’yi transit olarak kullanan yolcular testten muaf tutulabiliyor. Covid-19 testinin negatif olduğunu beyan edenler 14 gün karantina uygulamasından muaf tutuluyor.