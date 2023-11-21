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        Türkiye’nin yurt dışında açmış olduğu ilk eğitim müessesesi

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni üniversitenin Mogadişu Külliyesi'nde gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 17:20 Güncelleme: 21.11.2023 - 17:20
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        Törene, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Elevli, SBÜ Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Eker, Mogadişu- Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mevlüt Karataş, üniversitenin akademik idari personeli ile öğrenci aileleri katıldı.

        Törende, konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın “Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han’ın gönül coğrafyamıza sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903’te kurduğu Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin bugün sahip olduğumuz imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın bizatihi talimat ve destekleri ile kuruldu. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımızın tebrik ve selamlarını iletmek istiyorum.

        Kuruluş amacına uygun olarak gönül coğrafyalarımız arasında müstesna bir yere sahip Somali’de açtığımız Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış törenine iştirak etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum.

        Türkiye’nin yurt dışında açmış olduğu ilk eğitim müessesesi olan Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Somali’nin sağlık eğitiminin gelişmesine katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Burada verdiğimiz eğitimin neticesinde donanımlı gençler yetiştirmek ve Somali halkına hizmet etmek üzere yola çıkmıştık ve bunu başarmış olduğumuzu gördüm. Bu gençler, sağlık sisteminde önümüzdeki yıllarda büyük bir atılım yapmasını beklediğimiz Somali’nin önemli yapı taşlarını oluşturacaktır” diye konuştu.

        Tören plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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