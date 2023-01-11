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Haberler Dünya

Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Torunlar, İsrail Cumhurbaşkanına güven mektubunu sundu

2022'de Türkiye ve İsrail karşılıklı ilişkileri geliştirmek için birçok adım atmış, iki ülke karşılıklı büyükelçi ataması gerçekleştirmişti. Bu kapsamda Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a güven mektubunu sundu.

Giriş: 11.01.2023 - 14:36 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Torunlar, İsrail Cumhurbaşkanına güven mektubunu sundu
Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi güven mektubunu sundu
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AA

Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a güven mektubunu sundu.

Büyükelçi Torunlar, Herzog tarafından Batı Kudüs’teki İsrail Cumhurbaşkanlığı rezidansında düzenlenen törenle kabul edildi.

İstiklal Marşı'nın okunduğu törenin ardından Torunlar, Herzog’a güven mektubunu sundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da açıklamasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan gerek görüşmelerde gerek açıklamalarında İsrail ile Türkiye arasındaki ortaklığın önemini birçok kez vurguladı. Bu vesileyle, ülkelerimiz arasındaki bağların ve işbirliğinin derinleşmesine katkıda bulunması adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail'edavet etmek istiyorum" diye konuştu.

TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ

Türkiye ve İsrail, karşılıklı ilişkileri geliştirmek için 2022 boyunca birçok adım atmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Mart 2022’deki Ankara ziyaretini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mayıstaki İsrail'i ziyareti izlemişti. Dönemin İsrail Başbakanı Yair Lapid de haziranda Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Türkiye ve İsrail, 17 Ağustos 2022’de diplomatik ilişkileri en üst seviyeye çıkarma ve karşılıklı büyükelçi atama kararı almıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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