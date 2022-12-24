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Türkiye’nin ilk siyasi yarışma programı 'Lider Türkiye' bu akşam Habertürk TV'de

Türkiye’nin ilk siyasi yarışma programı ‘Lider Türkiye’, bu akşam saat 21.00'de Habertürk TV’de yayınlanmaya başlayacak. Türkiye’nin lider adaylarının yarışacağı program, yarın akşam ise eleme bölümüyle ekrana gelecek

Giriş: 24.12.2022 - 11:14 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye’nin ilk siyasi yarışma programı 'Lider Türkiye' bu akşam Habertürk TV'de
'Lider Türkiye' bu akşam Habertürk TV'de başlayacak
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HABERTURK.COM

Türkiye’de söz sahibi olmak isteyen, fikirlerine ve liderlik vasfına güvenen, yeni ve yıpranmamış yüzler ile halkı tanıştıracak olan 'Lider Türkiye'; zamanın ruhunu yakalayan, bugünü takip eden, ezberlerin dışında yeni söz söyleyeni bulmak için bu akşam saat 21.00'de Habertürk TV'de yola çıkacak.

Siyasi düşüncelere ve politik beklentilere yeni bir soluk getirecek olan 'Lider Türkiye'nin ilk bölümünde son dönemin büyük tartışma konusu asgari ücret konuşulacak. 4 kişiden oluşan gruplar halinde 9 erkek, 7 kadın olmak üzere toplam 16 yarışmacının tez - anti tez oluşturarak yarışacağı programın sonuçları, zoom üzerinden gerçek zamanlı oy kullanacak 400 kişiden oluşan halk jürisinin tercihleriyle belli olacak. Finalde, hem ülkenin alternatif lider adayı belirlenecek hem de kazanan yarışmacı 500 bin TL’lik büyük ödülün sahibi olacak.

Faruk Acar
Faruk Acar

Türkiye’de birçok liderle çalışmış araştırmacı, siyasal iletişimci ve stratejist Faruk Acar’ın sunuculuğunu üstlendiği programda farklı simalar yer alacak, duyulmamış fikirler ve yeni motivasyonlar konuşulacak.

'Lider Türkiye', bu akşam ve yarın akşam saat 21.00’de Habertürk TV’de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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