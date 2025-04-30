Türkiye’nin FIBA EuroBasket 2025’teki maç takvimi belli oldu!
FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2025'in maç takvimi açıklandı ve Türkiye'nin maç programı belli oldu.
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2025’in maç takvimi açıklandı ve Türkiye’nin maç programı belli oldu.
Turnuvada Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan ve Çekya ile A Grubu’nda yer alan Türkiye’nin maç programı şu şekilde:
27 Ağustos, Çarşamba
18.00 Letonya-Türkiye
29 Ağustos, Cuma
14.45 Türkiye-Çekya
30 Ağustos, Cumartesi
21.15 Türkiye-Portekiz
1 Eylül, Pazartesi
14.45 Estonya-Türkiye
3 Eylül, Çarşamba
21.15 Türkiye-Sırbistan
FIBA EuroBasket 2025’in grupları şu şekilde:
A Grubu (Riga, Letonya): Portekiz (1), Estonya (2), Letonya (3), Türkiye (4), Sırbistan (5), Çekya (6)
B Grubu (Tampere, Finlandiya): Almanya (1), Finlandiya (2), Büyük Britanya (3), Litvanya (4), İsveç (5), Karadağ (6)
C Grubu (Limasol, Kıbrıs Rum Kesimi): Kıbrıs Rum Kesimi (1), İtalya (2), Gürcistan (3), İspanya (4), Yunanistan (5), Bosna Hersek (6)
D Grubu (Katoviçe, Polonya): İzlanda (1), Fransa (2), Slovenya (3), Polonya (4), Belçika (5), İsrail (6)
Gruplarında ilk dört sırayı alan takımlar Son 16 Turu’na yükselecek ve bu turda maçlar 6-7 Eylül’de oynanacak.
FIBA EuroBasket 2025, 27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olup, grup aşaması Limasol, Tampere, Riga ve Katoviçe kentlerinde, final aşaması ise Riga’da düzenlenecek.