Türkiye’nin FIBA EuroBasket 2025’teki maç takvimi belli oldu! - Basketbol Haberleri

Türkiye’nin FIBA EuroBasket 2025’teki maç takvimi belli oldu! - Basketbol Haberleri

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2025’in maç takvimi açıklandı ve Türkiye’nin maç programı belli oldu.

Turnuvada Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan ve Çekya ile A Grubu’nda yer alan Türkiye’nin maç programı şu şekilde:

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27 Ağustos, Çarşamba

18.00 Letonya-Türkiye

29 Ağustos, Cuma

14.45 Türkiye-Çekya

30 Ağustos, Cumartesi

21.15 Türkiye-Portekiz

1 Eylül, Pazartesi

14.45 Estonya-Türkiye

3 Eylül, Çarşamba

21.15 Türkiye-Sırbistan

FIBA EuroBasket 2025’in grupları şu şekilde:

A Grubu (Riga, Letonya): Portekiz (1), Estonya (2), Letonya (3), Türkiye (4), Sırbistan (5), Çekya (6)

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B Grubu (Tampere, Finlandiya): Almanya (1), Finlandiya (2), Büyük Britanya (3), Litvanya (4), İsveç (5), Karadağ (6)

C Grubu (Limasol, Kıbrıs Rum Kesimi): Kıbrıs Rum Kesimi (1), İtalya (2), Gürcistan (3), İspanya (4), Yunanistan (5), Bosna Hersek (6)

D Grubu (Katoviçe, Polonya): İzlanda (1), Fransa (2), Slovenya (3), Polonya (4), Belçika (5), İsrail (6)

Gruplarında ilk dört sırayı alan takımlar Son 16 Turu’na yükselecek ve bu turda maçlar 6-7 Eylül’de oynanacak.

FIBA EuroBasket 2025, 27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olup, grup aşaması Limasol, Tampere, Riga ve Katoviçe kentlerinde, final aşaması ise Riga’da düzenlenecek.