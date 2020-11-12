‘Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su belli oldu

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Fortune Türkiye ve DataExpert’in şirketlerde yetki ve sorumlulukları her geçen gün artan CFO’ların önemini vurgulamak amacıyla hayata geçirdiği Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su araştırma sonuçları belli oldu. 11 Kasım akşamı düzenlenen törende En Etkin 50 CFO’ya ödülleri takdim edildi.

Araştırma sonuçlarına göre enerji, FMCG, otomotiv, teknoloji, savunma sanayi, inşaat ve perakende gibi farklı sektörden şirketle listede yer alan yöneticilerin yüzde 67’si her yıl değişiyor. 5 yıldır üst üste Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su listesine giren tepe yöneticiler listenin yüzde 4’ünü oluştururken, 4 yıldır üst üste listede yer alan yöneticilerin oranı yüzde 6, 3 yıldır üst üste listede yer alan yöneticilerin oranı yüzde 8 ve 2 yıldır üst üste listede yer alan yöneticilerin oranı ise yüzde 24 olarak belirlendi. Ö

dül alan isimlerin her yıl değiştiği listede 5 yıl üst üste yer alan isimler ise Koç Holding CFO’su Ahmet Ashaboğlu ve Şişecam CFO’su Görkem Elverici oldu.

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’nin en büyük şirketlerinin finans koltuğunda oturanların yüzde 22’si kadınlardan oluşurken iş gücüne katılım ve istihdam oranı göze alındığında ise kadın ve erkek arasındaki farklar konusunda finans sektörünün iyileştirme beklentisi içinde olduğu gözlemleniyor.