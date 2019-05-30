Milli Takımımız, Yunanistan ile bugüne kadar oynadığı on maçta yedi galibiyet, iki beraberlik, bir de mağlubiyet aldı. 1948'de oynanan ilk karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Milliler, 2015'te oynanan son müsabakayı da 3-0 hükmen kazandı. Millilerimiz Yunanistan filelerine 15 gol gönderirken, kendi ağlarında ise altı gol gördü.