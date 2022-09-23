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Haberler Turizm Turist sayısında yüzde 58,32 artış

Turist sayısında yüzde 58.32 artış

Türkiye'ye ağustosta gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58.32 artarak 6 milyon 304 bin 443'e çıktı

23.09.2022 - 12:09 | Güncelleme: ABONE OL
Turist sayısında yüzde 58,32 artış
AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılın ocak-ağustos döneminde ülkeye gelen ziyaretçi sayılarına ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, Türkiye, yılın 8 ayında 32 milyon 500 bin 190 ziyaretçiyi ağırladı. Yabancı ziyaretçi sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 108.48 artarak 29 milyon 334 bin 652'ye ulaştı.

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, yüzde 105.73 artış ve 3 milyon 850 bin 816 kişiyle Almanya birinci, yüzde 22.8 artış ve 3 milyon 3 bin 836 kişiyle Rusya Federasyonu ikinci, yüzde 2 bin 120.57 artış ve 2 milyon 360 bin 404 kişiyle İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü oldu. İngiltere'yi, Bulgaristan ve İran izledi.

TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
YILLAR % DEĞİŞİM ORANI
AYLAR 2020 2021 2022 2021/2020 2022/2021
OCAK 1 787 435 509 787 1 281 666 -71.48 151.41
ŞUBAT 1 733 112 537 976 1 541 393 -68.96 186.52
MART 718 097 905 323 2 079 565 26.07 129.70
NİSAN 24 238 790 687 2 574 423 3162.18 225.59
MAYIS 29 829 936 282 3 873 212 3038.83 313.68
HAZİRAN 214 768 2 047 596 5 014 821 853.40 144.91
TEMMUZ 932 927 4 360 952 6 665 129 367.45 52.84
AĞUSTOS 1 814 701 3 982 168 6 304 443 119.44 58.32
EYLÜL 2 203 482 3 513 453 59.45
EKİM 1 742 303 3 471 540 99.25
KASIM 833 991 1 763 982 111.51
ARALIK 699 330 1 892 520 170.62
TOPLAM 12 734 213 24 712 266 94.06
8 AYLIK TOPLAM 7 255 107 14 070 771 29 334 652 93.94 108.48

AĞUSTOSTA GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 58,32 ARTIŞ

Ağustosta da yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58.32 artarak 6 milyon 304 bin 443'e çıktı.

Türkiye'ye ağustosta en çok ziyaretçi sırasıyla 858 bin 265 kişiyle Almanya, 806 bin 505 kişiyle Rusya Federasyonu, 550 bin 156 kişiyle İngiltere (Birleşik Krallık), Bulgaristan ve İran'dan geldi.

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