'Türkiye Yılı'nı ilan ettiren film çekildi

Japonya'da 2019'un 'Türkiye Yılı' ilan edilmesine neden olan 'Yuvaya Dönüş'ün çekimleri tamamlandı. Film, kültürel turizmi tercih eden Japon turistlere Türkiye'yi cazip kılmak için Kapadokya'da çekildi

'Yuvaya Dönüş'...

Gazeteci - yazar ve (TUJIAD) Japonya İş Adamları ile Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Derneği Başkanı Erdal Güven'in yazdığı Japonya ile ilgili 8 kitaptan biri olan 'Tahran'dan Kaçış'tan sinemaya uyarlanan film.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Erdal Güven'in yapımcılığında çekilen 'Yuvaya Dönüş'ün genel direktörü Şahin Alpaslan, yönetmeni Murat Kurşun.

Filmin başrollerinde ise Furkan Palalı, Burhan Öçal, Ayten Uncuoğlu ve Japon oyuncu Megumi Masaki bulunuyor.

'Yuvaya Dönüş' sadece bir sinema filmi olmasının dışında önemli bir özelliğe sahip.

2019'u Japonya'da ' Türkiye Yılı' ilan ettiren film...



Dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2008'deki Japonya ziyareti sırasında Erdal Güven'in Japonya ile ilgili yazdığı 8 kitaptan ikisi olan 'Abdülhamit'in Hüzün Gemisi' ile 'Tahran'dan Kaçış'ı Japon İmparatoru Akihito'ya hediye etti.

Erdal Güven, 'Tahran'dan Kaçış'ta 1985'de İran - Irak Savaşı sırasında Tahran'da mahsur kalan 215 Japon vatandaşının Türkiye'nin girişimiyle kurtarılmasını romanlaştırdı.

Saddam Hüseyin, bütün dünyaya bir açıklama yaparak 'Tahran'ı bombalayacağız. Vatandaşlarınızı şehirden çıkarın' dedi.

Tahran'daki Japonya Büyükelçiliği, Türkiye Büyükelçiliği'nden bu konuda yardım istedi.

Erdal Güven, 'Yuvaya Dönüş'ün Kapadokya'ya gelen Japon turist sayısını artıracağına inandığını söyledi.

Dönemin başbakanı Turgut Özal'ın talimatıyla THY, Tahran'a kaptan pilotlar Orhan Suyolcu ile Ali Özdemir'in idaresinde bir uçak gönderdi.

Ne var ki Saddam Hüseyin'in verdiği süre sona ermiş, Tahran bombalanmaya başlanmıştı.

Orhan Suyolcu ile Ali Özdemir, bombardıman altındaki Tahran Havalimanı'na iniş yaparak 215 Japon vatandaşını Ankara'ya getirdi.

'Yuvaya Dönüş', sadece 215 Japon vatandaşın Tahran'dan kurtarılması üzerine çekilen bir film değil.



Yolcular arasında Tahran'daki Türkiye Büyükelçiliği'nde görevli olan Üsteğmen 'Zafer' ile aşk yaşayan 'Keiko' adlı genç bir Japon vatandaşı da vardır. 'Keiko'yu uçağa son anda yetiştiren 'Zafer'in bilmediği ise sevdiği kadının hamile olduğudur. 'Keiko', ölmeden hemen önce kızı 'Yumi'ye bir mektup bırakır. 'Yumi', 30 yıldır varlığından habersiz yaşadığı babasının izini sürmek Japonya'dan Türkiye'ye gelir.

Furkan Palalı ile Megumi Masaki, çekimler sırasında oldukça uyumlu çalıştıklarını söyledi.

'Yuvaya Dönüş', Fatih Özcan ile Şeyda Delibaş tarafından senaryolaştırıldı.

'Yuvaya Dönüş', Japon İmparatoru Akihito'nun tahtı bırakması adına 30 Nisan'da düzenlenecek olan törenlerden sonra hem Japonya'da hem de Türkiye'de gösterime girecek.

Furkan Palalı, babasını bulmasına yardım ettiği 'Yumi'ye âşık olan taksi şoförü 'Mesut'u, Burhan Öcal'ın ise 'Zafer'i canlandırdığı 'Yuvaya Dönüş', dram türünde bir hikâyeyi Kapadokya'nın eşsiz manzaraları eşliğinde taşıyacak.

'Yuvaya Dönüş'ün Kapadokya'da çekilmesinin özel bir nedeni bulunuyor.

Kapadokya, 2013'e kadar Japon turistlerin Türkiye'de en çok ziyaret ettikleri yerdi.

O yıl Fatih Uyar adlı kişi, Japon bir turiste saldırdı. Bunun sonucu olarak da Kapadokya'ya gelen turist sayısında azalma görüldü. Son bir kaç yılda Japon turistler yine Kapadokya'ya ilgi göstermeye başladı. 2018'de Kapadokya'yı ziyaret eden Japon turist sayısı 100 bini aştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Erdal Güven'in amacı 'Yuvaya Dönüş' ile Türkiye - Japonya ilişkilerini daha da artırmak.

Zaten 2019, 'Yuvaya Dönüş'ten yola çıkılarak Japonya'da Türkiye yılı ilan edildi.

'Türkiye Yılı'nın en önemli organizasyonu da doğal olarak 'Yuvaya Dönüş' seçildi.

Kapadokya'daki hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması 'Yuvaya Dönüş' ekibinin çalışmalarını bir hayli kolaylaştırdı.

Megumi Masaki, 5 yıldır İstanbul'da yaşıyor.

'Yuvaya Dönüş'ün yaşanmış gerçek bir hikâyesinden oldukça etkilendiği için 'Bu bu işte varım' demiş.

Bir diğer nedeni de filmin Türkiye - Japonya arasındaki köklü ilişkilere bir ilmik daha atacağına olan inancı.

Furkan Palalı ile Megumi Masaki, Türkler ve Japonların hayatı algılama tarzındaki ve kültürel benzerliklerinin 'Yuvaya Dönüş' ile bir kez daha gözler önüne serilecek olmasının heyecanını yaşıyor.

Megumi Masaki, 'Yuvaya Dönüş'ün Japonya'da gösterime gireceği günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Megumi Masaki, 'Yuvaya Dönüş'ün gösterime girmesiyle birlikte rol arkadaşı Furkan Palalı'nın Japonya'da oldukça ünlü biri olacağını söylüyor.

Nedenini de şöyle açıkladı; "Japon kadınları uzun boylu, sakallı, renkli gözlü erkekleri çok beğenir. Çünkü Japon erkeklerin sakalı pek çıkmaz. Çok da romantik sayılmazlar."

Furkan Palalı, Megumi Masaki ile uyumlu bir çalışma içinde olduklarını belirterek "Tahmininden çok fazla bir enerjimiz oldu. İlk başta nasıl bir ikili olacağımızı kestiremiyordum. Ama Megumi çok disiplinli. İkimiz de birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz. 'Yuvaya Dönüş'ün Japonya'da da gösterime girecek olması beni heyecanlandırıyor. Canlandırdığım taksi şoförü 'Mesut', aşkı uğruna her şeyi göze alabilen bir adam. Aşka laf anlatamazsın, seyirci bunu da görecek.''