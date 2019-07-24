Fransız moda evi Balmain, Türkiye’deki ilk butiğini İstanbul Zorlu Center’da açtı. Markanın Türkiye'deki iş ortağı Beymen ile birlikte açılan butik, 200 metrekarelik bir alanda hizmet verecek.

Dinamik ve hızlı yapısıyla İstanbul’un lüks moda markaları için en iyi lokasyonlardan biri olduğunu söyleyen Balmain CEO’su Massimo Piombini, "Türkiye, uzun süredir olmak istediğimiz güçlü pazarlardan biri. Balmain Kadın- Erkek RTW ve aksesuar koleksiyonlarını moda severlerle buluşturacak olan Balmain İstanbul Zorlu Center butiğinin, markamızın bölgedeki güçlü büyümesine katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, Fransız markanın İstanbul mağazası şirketin yeni butik konsepti ile açıldı. Söz konusu konsept ile, Paris'in atmosferinin müşterilere hissettirilmesi hedefleniyor.