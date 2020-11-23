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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ekim ayı ve yılın ilk 10 ayında yabancı ziyaretçi sayıları şöyle:

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ekim'de yüzde 59.4 azalarak 1.74 milyon kişi oldu. Ocak-Ekim döneminde ise yüzde 72.5 azalarak, 11.2 milyon kişi oldu

Ekim ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok girdikleri sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk beş il, giriş payları ve giren kişi sayısı olarak şöyle:

1-Antalya yüzde 39.16 (682,239 kişi)

2-İstanbul yüzde 30.61 (533,405 kişi)

3-Edirne yüzde 15.15 (264,021 kişi)

4-Muğla yüzde 4.56 (79,387 kişi)

5-Kırklareli yüzde 2.70 (47,112 kişi)

TÜrkiye'ye Ekim ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya yüzde 28.11 pay ve 489,836 kişi ile birinci, Bulgaristan yüzde 13.36 pay ve 232,729 kişi ile ikinci, Ukrayna yüzde 8.91 pay ve 155,254 kişi ile üçüncü, Almanya yüzde 7.15 pay ve 124,544 kişi ile dördüncü ve Birleşik Krallık yüzde 3.44 pay ve 60,008 kişi ile beşinci sırada yer aldı.