Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan kimdir? Mehmet Doğan kaç yaşında ve neden öldü?
Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan hayatını kaybetti. Yaşanan bu üzücü olayın ardından Mehmet Doğan kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Türkiye Yazarlar Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mehmet Doğan'ın cenaze namazının 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü ikindi namazını müteakip Hacı Bayramı Veli Camii'nde kılınacağı bilgisi yer aldı. Peki Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü, eserleri nelerdir?
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Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan hayatı gündeme geliyor. Türkiye Yazarlar Birliği’nin kurucu ve şeref başkanı D. Mehmet Doğan, ocak ayında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ameliyat geçirdiği biliniyor. Son olarak Mehmet Doğan’ın hayatını kaybettiği bilgisi geldi. İşte Mehmet Doğan hayatı ve hakkında merak edilenleri
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MEHMET DOĞAN KİMDİR?
Ankara'nın Kalecik ilçesinde 1947 yılında dünyaya gelen Doğan, Ankara Gazi Lisesinin ardından bugün Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak bilinen SBF Basın ve Yayın Yüksek Okulu'nda radyo-televizyon uzmanlık bölümünü başarıyla tamamladı.
Mezun olduktan sonra 1972-1974 yıllarında Türk Tarih Kurumu Yeni Türkiye Araştırma Merkezi'nde dokümantalist olarak çalışan Doğan, askerlik görevinin ardından Dergah Yayınları'nda yayın yönetmeni olarak görev aldı.
Doğan, 1977 ve 1978'de Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda (TRT) Genel Müdür danışmanlığı yaptı ve tekrar Dergah yayınlarında çalışmaya başladı.
Yayıncılığa ara vererek Ankara'ya dönen ve "Büyük Türkçe Sözlük"ü hazırlamaya başlayan Doğan, Türkiye Yazarlar Birliğinin kuruluş çalışmalarını yürüttü ve Birlik Yayınları'nı kurdu.
Kültür Bakanlığı Sinema Dairesinde sözleşmeli film yapımcısı ve senaryo yazarı olarak çalışan, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yazarlık dersleri veren ve Birlik Medya A.Ş'nin genel müdürlüğünü yapan Doğan, 1996'da 2005'e kadar sürdüreceği Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçildi.
Gazete ve dergilerde günlük ve haftalık yazılar yazdı
Evli ve 3 çocuk babası olan Doğan, 1980'li yıllardan itibaren "Yeni Devir", "Zaman", "Yörünge", "Vakit", "Akit", "Vahdet", "Karar" ve "Gerçek Hayat"ın da arasında bulunduğu pek çok gazete ve dergide yayınlanan günlük ve haftalık yazılar kaleme aldı.
Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'nin yayınını planlayan ve ilk ciltlerinin yayınını yöneten Doğan, bu ansiklopediye muhtelif maddeler yazdı ve Türk Aile Ansiklopedisi'nin üç ciltlik yayınını yönetti.
Mehmet Doğan, siyasi ve sosyal tarih, fikir ve basın tarihi, dil gibi alanlarla ilgili çalışmalarının yanı sıra Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi ve Türk Aile Ansiklopedisi'ne katkılar sağladı. Televizyon metinleri ve senaryolar yazdı, çeşitli televizyon programlarının ve filmlerin yapımında görev aldı.
Mehmed Akif Fikir ve Sanat Vakfı, Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan Doğan, 1978-1996 arasında TYB genel başkanlığını ve TYB tarafından yayımlanan "Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı"nın yayın yönetmenliğini üstlendi.
Yazarlık alanının tanımlanması, yazarların mesleki bir kuruluş altında toplanması, büyük yazarların anılması ve yaşayan yazarların tanıtılması yönünde faaliyetlerde bulunan Doğan, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'yla ilgili pek çok çalışmaya da imza attı.
Türkiye'de 1992'de başlatılan ve Türk Dünyası ile münasebetlerin yeniden kurulması sürecinde, kültürel ve edebi ilişkilerin gelişmesinde önemli yeri olan "Türkçenin Uluslararası Şiir Şölenleri" düzenlenmesine, Çorum, Konya, Erzurum, Dursunbey, Suçıktı gibi il ve ilçe merkezlerinde şiir şölenlerinin yapılmasına ve 2000'li yıllardan itibaren Türkiye'de yazarlık öğretimi konusunda ilk adımların atılmasına öncülük etti.
Doğan, 1978'de "Türkiye Milli Kültür Vakfı teşvik ödülü", 1982'de "Yazarlar Birliği Dil ödülü", 1995'te "Özbekistan Yazarlar Birliği Milletlerarası Kaşgarlı Mahmud Mükafatı", 2004'te "7. Balkanlar Türk Kültürüne Hizmet Ödülü" ve 2012'de "Karaman Dil Ödülü"nü aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Edebiyat Ödülü" takdim edilen Doğan, 2021'de ise "Mehmet Akif İnan Kültür Sanat ve Edebiyat Ödülü"ne layık görüldü.
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Mehmet Doğan'ın eserleri
Büyük Türkçe Sözlük
Batılılaşma İhaneti
Dil Kültür Yabancılaşma
Türkistan Türkiye Gergefinde İran
Darbeler Müdahaleler ve Siyasi Sistem
Camideki Şair: Mehmet Akif
Halka Karşı Demokrasi
Tarih ve Toplum
Bir Lügat Bulamadım
Devlet Sözlük Yazar mı?
Bir Savaş Sonrası İdeolojisi Kemalizm
Kültürel Savaş ve Savaş Kültürü
İletişim veya Dehşet Çağı
Kitaplık Kılavuzu
Türkendülüsiye-Hilal Operasyonu
Yüzyılın Soykırımı
Türk Kimliğinin Coğrafyaları
Son Darbe Ergenekon
Türkiye Cumhuriyeti Tarihine Giriş
İslam Şairi İstiklal Şairi Mehmet Akif
Ömrün Ankara-Bir Ankara Şehrengizi
Kelimelerin Seyir Defteri
Mağlubiyet İdeolojisinin Sonu
Neden Klasiklerimiz Yok?
Ortadoğunun Türkçesi
Mehmed Âkif: Çanakkaleden Sakaryaya
Söz Okyanusunda Yolculuk
Millî Mücadele'nin Zaman Akışı
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