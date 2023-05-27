• PARALI ASKERLER - 1970 (İNGİLTERE)

İçinde Atatürk sahnelerinin olduğu film...

Gösterimi Türkiye'de 41 yıl boyunca yasaklanan film...

Peter Collinson'un yönettiği 'Paralı Askerler'de dünya yıldızları Tony Curtis ile Charles Bronson başrolde.

'Paralı Askerler'in diğer başrolleri Fikret Hakan ile Salih Güney paylaştı.

Yan rollerse Erol Keskin, Yüksel Gözen, Suna Keskin ile Kayhan Yıldızoğlu'nun.

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından desteklenen 'Paralı Askerler'in senaryosu Dışişleri Bakanlığı'nca denetlendi.

Senaryonun onay verildiği şekilde çekilip çekilmediğini kontrol etmek için bakanlıktan iyi derecede İngilizce bilen bir görevli de sürekli olarak sette bulundu.

* Bir gün Hafta Sonu Gazetesi'nin muhabiri Charles Bronson ile röportaj yapmak için sete gitti. Bronson, kendisine emrivaki yapılmasına kızarak muhabire 'Önce menajerimle konuş, izin al' dedi. Charles Bronson'un kendisini terslemesine kızan muhabir sürekli olarak filmin Atatürk alehtarı sahneler içerdiği yönünde haberler yaptı.

O haberler kamuoyunda filme yönelik tepkilerin doğmasına neden olunca Süleyman Demirel hükümetince 'Paralı Askerler'in Türkiye'de gösterilmesini yasaklandı.

Atatürk alehtarı yapıldığı iddia edilen sahnede Patrick Magee'nin canlandırdığı Atatürk'ün filmdeki diyaloğu şöyle: Uzun maceralardan sonra iki silah kaçakçısı Kuvay-i Milliye birlikleri tarafından yakalanır ve Atatürk’ün huzuruna getirilir. Atatürk, ‘’Sizde bize lazım olan bir emanet var’’ der. O emanet Hz. Osman’ın el yazması Kur'an-ı Kerim’dir. Hz. Osman’ın okurken şehit edildiği Kur'an-ı Kerim. Bizim inancımıza göre, bu Kur'an-ı Kerim kimdeyse savaşı o kazanacaktır. Yavuz Sultan Selim’den beri kutsal emanetler Türklerin elindedir. Benim için taşıdığınız altınların hiçbir değeri yok. Sizleri serbest bırakıyorum. İlk gemiyle göndereceğim sizi. Aklınız varsa da bir daha bu topraklara ayak basmayın."

Fikret Hakan, o günlerde yaşananları şöyle anlatmıştı: "Kendimden ve filmden kuşku duymaya başladım. 'Hakikaten bir kumpasın içinde miyiz, kirli bir işe alet mi edildik?' diye. Halbuki bu bir macera filmi. Sette İngilizce bilen dışişleri yetkilileri var. Cumhurbaşkanlığının desteği var, Devlet Demiryolları'nın desteği var. Zamanına göre büyük bütçeli bir film. Ne Atatürk ne de Türkiye karalandı."

Tamamı Türkiye'de çekilen 'Paralı Askerler' 2011'de TRT'de yayınlandı. Görüldü ki filmde Atatürk alehtarlığı yapılan bir sahne yok.

Bir iddiaya göre Hollywood'un o tarihlerde çekmeyi planladığı Atatürk filmi 'Paralı Askerler'in yasaklanmasından sonra iptal edildi.