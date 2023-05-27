Kültürel ve tarihi zenginlikleriyle, doğal güzellikleriyle açık hava müzesi konumundaki Türkiye yabancı filmlerin çekiminden gerektiği kadar pay alabiliyor mu?
Hayır…
Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeterince pay alınabilmesi için çeşitli dönemlerde bu konu üzerine bir hayli eğilerek yabancı yapımcıların dikkatini çekme amaçlı olarak yurt dışında çalışmalar yaptı / yapıyor.
Her ne kadar arzulanan ölçüde olmasa da bu çalışmaların ne ölçüde faydalı olduğu son yıllarda artan çekim sayısıyla gözler önüne seriliyor.
2020'de 120, 2021'de ise 155 yabancı yapım için set kurulmuştu.
2022’de 17’si sinema filmi olmak üzere toplam 224 yabancı projenin çekimi gerçekleştirildi.
• Belgesel Yapım… 96
• TV Programı… 46
• Reklam Filmi… 31
• TV Dizisi… 21
• Sinema Filmi… 17
• Klip… 11
• TV Filmi… 2
Bugüne kadar rol aldıkları yabancı filmlerin aracılığıyla birçok ünlü oyuncu Türkiye’ye geldi.
Sean Connery, Ingrid Bergman, Tomk Hanks, Daniel Craig, Tony Curtis, Charles Branson, Naomi Watts, Nicolas Cage, Liam Neeson, Naomie Harris, Russell Crowe, Jackie Chan, Jean Reno gibi…
Gelin, bugüne kadar Türkiye’de çekilen, küresel çapta izleyicilere ulaşan yabancı filmlerin neler olduğuna bir göz atalım.