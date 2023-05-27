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Türkiye yabancı filmlerin uğrak noktası

Türkiye, gerek kültürel özellikleri gerekse doğal güzellikleriyle 1920'den bu yana birçok yabancı filmin çekim merkezi oldu. Sean Connery, Ingrid Bergman, Tom Hanks, Daniel Craig, Tony Curtis, Charles Branson gibi küresel şöhrete sahip birçok oyuncu, filmlerinin çekimleri için ülkemize geldi

Giriş: 27.05.2023 - 12:56 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kültürel ve tarihi zenginlikleriyle, doğal güzellikleriyle açık hava müzesi konumundaki Türkiye yabancı filmlerin çekiminden gerektiği kadar pay alabiliyor mu?
    Hayır… 

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeterince pay alınabilmesi için çeşitli dönemlerde bu konu üzerine bir hayli eğilerek yabancı yapımcıların dikkatini çekme amaçlı olarak yurt dışında çalışmalar yaptı / yapıyor.

    Her ne kadar arzulanan ölçüde olmasa da bu çalışmaların ne ölçüde faydalı olduğu son yıllarda artan çekim sayısıyla gözler önüne seriliyor.

    2020'de 120, 2021'de ise 155 yabancı yapım için set kurulmuştu.

    2022’de 17’si sinema filmi olmak üzere toplam 224 yabancı projenin çekimi gerçekleştirildi. 

    • Belgesel Yapım… 96
    • TV Programı… 46
    • Reklam Filmi… 31
    • TV Dizisi… 21
    • Sinema Filmi… 17
    • Klip… 11
    • TV Filmi… 2

    Bugüne kadar rol aldıkları yabancı filmlerin aracılığıyla birçok ünlü oyuncu Türkiye’ye geldi. 

    Sean Connery, Ingrid Bergman, Tomk Hanks, Daniel Craig, Tony Curtis, Charles Branson, Naomi Watts, Nicolas Cage, Liam Neeson, Naomie Harris, Russell Crowe, Jackie Chan, Jean Reno gibi… 

    Gelin, bugüne kadar Türkiye’de çekilen, küresel çapta izleyicilere ulaşan yabancı filmlerin neler olduğuna bir göz atalım. 

  • Kimi filmlerin bazı bölümleri, kimi filmlerin ise tamamı ülkemizde çekildi. 
    Son olarak Guy Ritchie'nin iki filminin bazı sahnelerinin çekimleri Antalya'da gerçekleştirildi. 

    Biri; Jason StathamAubrey PlazaBugzy MaloneJosh HartnettCary Elwes ve Hugh Grant'ın başrollerini paylaştığı 'Servet Operasyonu'... 

    Türk oyuncular; Kaan Urgancıoğlu, Aksel Üstün, Tim Seyfi ve Ozan Ayhan'ın da rol aldığı 'Servet Operasyonu', gösterime 5 Ocak'ta girdi.
    50 milyon dolar bütçesi olan film, 37.846.956 dolar hasılat elde etti. 

  • Diğer film ise Henry Cavill, Eiza González, Alan Ritchson, Henry Golding ve Alex Pettyfer'ın başrollerinde yer aldığı 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare'... 
    Çekimleri henüz yeni tamamlanan filmin gösterim tarihi 2024 olarak belirlendi. 

  • Filmin Konusu: 1939'da İngiliz ordusu Almanya ordusu tarafından yenilgiye uğratılmaktadır. Bu durum üzerine Winston Churchill, centilmen savaş kurallarını bir kenara bırakarak bir karşı hamle yapmak ister. Amacı, bir asker topluluğunu düşman hattının arkasına gizlice sızdırmaktır. Askerler, hayati tehlikesi olan bu planı öldürülme ihtimallerini bilerek kabul eder. Sağlam bir birlik kurulmasıyla Naziler’e karşı önemli galibiyetler elde edilir.

  • • DOĞU'NUN ÇİÇEĞİ - 1920 (AVUSTURYA)
    Türkiye'de çekilen ilk yabancı film.

    Ernst Marischka tarafından yönetilen, Lilly Marischka ile Georg Reiner - Halm'ın başrollerini paylaştığı romantik - macera türündeki 'Doğu'nun Çiçeği'nin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi.

  • •  5 PARMAK - 1952 (ABD)
    Türkiye'de çekilen büyük prodüksiyonlu ilk film.
    Filmin yapımcısı ünlü şirket 20th Centruy Fox.'5 Parmak', 2 dalda Oscar'a aday gösterildi.

  • • TENTEN ve ALTIN POST - 1961 (FRANSA - BELÇİKA)
    Belçikalı çizer Hergé tarafından 1929'da yaratılan çizgi roman dizisi olan 'Tenten' ilk kez 1947'de sinemaya uyarlandı.

    'Tenten'in maceraları beyazperdeye bugüne kadar 6 kez yansırken serinin ikinci filmi 'Tenten ve Altın Post', İstanbul'da çekildi.

    Filmde Türk oyuncular Ulvi Uraz, Sezer Sezin, Faik Coşkun ve Kamer Sadık da rol aldı.Türkiye'de 'Tenten İstanbul'da' adıyla gösterime giren 'Tenten ve Altın Post'un çekimleri için  İstanbul'un tarihi yerleri ve Boğaziçi kullanıldı. Kamer Sadık, Georges Wilson ve Jean-Pirre Talbot ile birlikte vapur sahnelerinde yer aldı.

    'Tenten ve Altın Post'ta 'Kaptan Haddock'u canlandıran Georges Wilson 1936'da açılan Haliç'teki Atatürk Köprüsü'nün önünde görülüyor.

    Ulvi Uraz, 'Tenten ve Altın Post'un Karaköy'deki çekimlerinde Georges Wilson ve Jean-Pirre Talbot ile birlikte kamera karşısına geçti.

  • • ÖLÜMSÜZ KADIN - 1963 (FRANSA)
    Drama türündeki 'Ölümsüz Kadın', izleyenleri uzun bir süre etkisi altında bırakmıştı. 

    Alain Robbe-Grillet'in yönettiği filmde başrolleri Françoise Brion, Jacques Doniol-Valcroze, Guido Celano paylaşırken filmde Vahi Öz ile Sezer Sezin de rol aldı.

    'Ölümsüz Kadın', beyazperdeye Fransız bir adamın İstanbul'da birlikte gezdiği kadının birdenbire kaybolmasıyla yaşadıklarını taşıdı. 

    'Ölümsüz Kadın'da dönemin İstanbul sokaklarının nasıl olduğunu ve özellikle günümüzde kalmayan seyyar satıcıları görmek mümkün. 

  • • 007 JAMES BOND RUSYA'DAN SEVGİLERLE - 1963 (İNGİLTERE)
    Ian Fleming'in romanından uyarlanan '007 James Bond', sinemanın en üretken serisi oldu. Bugüne kadar çekilen 25 filmin toplam Hasılatı, 7.685.706.734 dolara ulaştı.

    James Bond'u canlandıran 6 aktörden ilki olan Sean Connery, serinin ikinci filmi 'Rusya'dan Sevgilerle'nin çekimleri için İstanbul'a gelmişti.Sean Connery, arka planda Dolmabahçe Cami olacak şekilde İnönü Stadyum'un önünde bu pozu vermişti. Sean Connery, o günlerde verdiği bir röportajında 'Çalışmaktan dolayı bu güzel şehri yeterince yaşayamadım. Dilerim tekrar gelebilirim' demişti
    İngiltere yapımı 'Rusya'dan Sevgilerle'nin yönetmeni Terence Young da birçok meslektaşı gibi Boğaziçi'nin güzelliğine kayıtsız kalamadı. Boğaziçi'nin güzelliği çeşitli sahnelerle beyazperdeye aktarılırken Sean Connery ile Daniela Bianchi'nin vapurdaki sahnesinde Dolmabahçe Sarayı da görüldü.

    Sean Connery ile Daniela Bianchi'nin bir sahnenin çekimlerinin yapıldığı Galata Köprüsü'nde oldukça mutlu oldukları görülüyor.

    'Rusya'dan Sevgilerle'yi sinema salonlarında izleyen 95 milyon 300 bin kişi İstanbul'un güzelliğini ve Fatih Cami ile Beyazıt Kulesi gibi tarihi yapıları da gördü.

    Çekimleri Yerebatan Sarnıcı, İstiklâl Caddesi, Şişli, Kapalı Çarşı, Kemerburgaz ve Haliç'de gerçekleştirilen, 2 milyon dolar harcanan 'Rusya'dan Sevgilerle', 78 milyon 900 bin dolar hasılat elde etti. Bu fotoğrafta İstanbullular'ın Galata Köprüsü'ndeki çekimlere olan ilgisini gözler önüne seriyor. 

    'Rusya'dan Sevgilerle'nin 'Bond Kızı' Daniela Bianch çekimlerden her fırsat bulduğunda İstanbul'u gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

  • • TOPKAPI - 1964 (ABD)
    Beyazperdeye İstanbul görüntülerinin en fazla yansıdığı film olma özelliğini aradan geçen 59 yıla rağmen hâlâ koruyor.

    'Görevimiz Tehlike'ye esin kaynağı olan 'Topkapı'Jules Dassin yönetirken filmde dünya sinemasının üstat oyuncularından Peter Ustinov, Melina Mercouri ile Maximillan Schell rol aldı.

    Üç kağıtçı 'Arthur Simpson', para kazanmak için bir otomobili Yunanistan'dan Türkiye'ye sokmaya çalışan çeteye yardım eder. Ne var ki çetenin asıl amacı Topkapı Sarayı'ndaki çok değerli bir hançeri çalmaktır. Soygundan haberi olmayan 'Arthur Simpson', bir süre sonra Türk istihbaratıyla işbirliğine gidecektir. 

    Konusu bu şekilde olan 'Topkapı'da doğal olarak oryantal sahnelerine de yer verilirken Danyal Topatan ile Senih Orkan da filmde rol aldı.

    Hâlâ 'En İyi Macera Filmleri Listesi'nde olan 'Topkapı', Türkiye ve Türklerle ilgili olumlu mesajların çokluğu, sahnelerde tarihi yapılara bolca yer verilmesi İsmet İnönü hükümeti tarafından Türkiye'nin tanıtımında bir propaganda aracı olarak kullanılmıştı. 
    Peter Ustinov, 'Topkapı'daki 'Arthur Simpson' rolüyle 1965'te 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Oscar kazandı.

    1994'te 73 yaşındayken hayatını kaybeden Yunan oyuncu Malina Mercouri, 1977'de Yunanistan Parlementosu'na seçilip kültür ve bilimler bakanı olmuştu.

  • • İSTANBUL'DAKİ ADAM - 1965 (İTALYA - İSPANYA)
    Bütün sahneleri İstanbul'da çekildi. İstanbul'da kanunsuzların ortasında kalan macereperest 'Tony Marcenas'ın maceralarını hikâye edinen film Nişantaşı, Osmanbey, Eminönü, Beşiktaş ve Sultanahmet'i en iyi şekilde yansıtan yabancı film olma özelliğine sahip.

    Hiçbir Türk oyuncunun rol almadığı 'İstanbul'daki Adam', dönemin en iyi macera filmlerinden biri olarak gösterildi.
    Howard Clewes    'in yönettiği 'İstanbul'daki Adam'da başrolleri Horst Buchholz, Maria Adorf ve Klaus Kinski paylaştı.

  • • İSTANBUL EXPRESS - 1968 (ABD)
    İki arkadaşın ABD'deki düşmanlarından kaçarak Türkiye'ye geldikten sonra aynı kadına âşık olmalarını konu ediniyor. İki adam, bir yandan kendilerini takip ederek İstanbul'a gelen düşmanlarıyla diğer yandan âşık oldukları kadın için birbirleriyle mücedele edecektir.

    Macera türündeki 'İstanbul Express'i Richard Irvıng yönetirken başrolleri Gene Barry, John Saxon ve Senta Berger paylaştı. Türkiye'de gösterime girmeyen film, ABD'de düşük gişe yaptı.

  • • PARALI ASKERLER - 1970 (İNGİLTERE)
    İçinde Atatürk sahnelerinin olduğu film...
    Gösterimi Türkiye'de 41 yıl boyunca yasaklanan film...

    Peter Collinson'un yönettiği 'Paralı Askerler'de dünya yıldızları Tony Curtis ile Charles Bronson başrolde.

    'Paralı Askerler'in diğer başrolleri Fikret Hakan ile Salih Güney paylaştı. 
    Yan rollerse Erol Keskin, Yüksel Gözen, Suna Keskin ile Kayhan Yıldızoğlu'nun.
    Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından desteklenen 'Paralı Askerler'in senaryosu Dışişleri Bakanlığı'nca denetlendi.

    Senaryonun onay verildiği şekilde çekilip çekilmediğini kontrol etmek için bakanlıktan iyi derecede İngilizce bilen bir görevli de sürekli olarak sette bulundu.

    * Bir gün Hafta Sonu Gazetesi'nin muhabiri Charles Bronson ile röportaj yapmak için sete gitti. Bronson, kendisine emrivaki yapılmasına kızarak muhabire 'Önce menajerimle konuş, izin al' dedi. Charles Bronson'un kendisini terslemesine kızan muhabir sürekli olarak filmin Atatürk alehtarı sahneler içerdiği yönünde haberler yaptı.
    O haberler kamuoyunda filme yönelik tepkilerin doğmasına neden olunca Süleyman Demirel hükümetince 'Paralı Askerler'in Türkiye'de gösterilmesini yasaklandı.

    Atatürk alehtarı yapıldığı iddia edilen sahnede Patrick Magee'nin canlandırdığı Atatürk'ün filmdeki diyaloğu şöyle: Uzun maceralardan sonra iki silah kaçakçısı Kuvay-i Milliye birlikleri tarafından yakalanır ve Atatürk’ün huzuruna getirilir. Atatürk, ‘’Sizde bize lazım olan bir emanet var’’ der. O emanet Hz. Osman’ın el yazması Kur'an-ı Kerim’dir. Hz. Osman’ın okurken şehit edildiği Kur'an-ı Kerim. Bizim inancımıza göre, bu Kur'an-ı Kerim kimdeyse savaşı o kazanacaktır. Yavuz Sultan Selim’den beri kutsal emanetler Türklerin elindedir. Benim için taşıdığınız altınların hiçbir değeri yok. Sizleri serbest bırakıyorum. İlk gemiyle göndereceğim sizi. Aklınız varsa da bir daha bu topraklara ayak basmayın."
    Fikret Hakan, o günlerde yaşananları şöyle anlatmıştı: "Kendimden ve filmden kuşku duymaya başladım. 'Hakikaten bir kumpasın içinde miyiz, kirli bir işe alet mi edildik?' diye. Halbuki bu bir macera filmi. Sette İngilizce bilen dışişleri yetkilileri var. Cumhurbaşkanlığının desteği var, Devlet Demiryolları'nın desteği var. Zamanına göre büyük bütçeli bir film. Ne Atatürk ne de Türkiye karalandı."
    Tamamı Türkiye'de çekilen 'Paralı Askerler' 2011'de TRT'de yayınlandı. Görüldü ki filmde Atatürk alehtarlığı yapılan bir sahne yok.

    Bir iddiaya göre Hollywood'un o tarihlerde çekmeyi planladığı Atatürk filmi 'Paralı Askerler'in yasaklanmasından sonra iptal edildi.

  • • ŞARK EKSPRESİ'NDE CİNAYET - 1974 (İNGİLTERE)
    Kadrosunda kimler yok ki...
    Sean Connery, Ingrid Bergman, Albert Finney, Lauren Bacall ve Jacqueline Bisset.
    Agatha Christie'nin 1933'de Pera Palas'ta yazdığı aynı adlı romandan sinemaya uyarlanan 'Şark Ekspresi'nde Cinayet', oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip. Öyle ki, hayranları zaman zaman biraraya gelerek filmi birlikte izliyor.
    Ingrid Bergman, filmdeki 'Greta Ohisson' rolüyle Oscar kazandığında sahneye çıkarak ödülü aldığı için özür dilemiş, ödülü aslında 'Day For Night's'daki performansıyla Valentina Cortese'nin hak ettiğini söylemişti.

    Sidney Lumet'in yönettiği 'Şark Ekspresi'nde Cinayet'te 'Col. Arbuthnot'u canlandıran Sean Connery, 1963'te '007 James Bond Rusya'dan Sevgilerle'nin çekimleri için geldiği İstanbul'u çalışmaktan dolayı gezemediğinden yakınmıştı.
    Ünlü sanatçı, 'Şark Ekspresi'nde Cinayet'in çekimlerinden dolayı da İstanbul'u yeterince gezemese de setlerin kurulduğu yerlerde fotoğraflar çektirdi.
    Nubar Terziyan'ın da rol aldığı gerilim türündeki 'Şark Ekspresi'nde Cinayet', ABD'de 35 milyon 700 bin dolar hasılat elde ederken Türkiye'de 1977'de gösterime girdi. 'Şark Ekspresi'nde Cinayet', hâlâ internet üzerinden en çok satın alınan filmler arasında yer alıyor.

  • • 007 JAMES BOND DÜNYA YETMEZ - 1999 (İNGİLTERE - ABD)
    Ünlü İngiliz ajan James Bond, 36 yıl aradan sonra ikinci kez Türkiye'ye uğradı. 
    Michael Apted'in yönettiği 'Dünya Yetmez'de Pierce Brosnan, Sophie Marceau, Robert Carlyle ve Denise Richards başrolde yer aldı.

    'Dünya Yetmez'in bir bölümünün çekimleri için Dolmabahçe Sarayı ve Kız Kulesi'nde set kurulurken nükleer denizaltı çekimleri Boğaziçi'nde gerçekleştirildi. Özellikle Kız Kulesi manzarası izleyiciye görsel bir şov sundu.

    'Dünya Yetmez'de o dönem diş hekimliği öğrencisi olan, günümüzdeyse Adli Tıp Başkanlığı'nda adli tıp doktorluğu yapan Melda Bekcan, Denise Richards'ın dublörlüğünü yaptı.

    James Bond serisinin 19'uncu filmi olan 'Dünya Yetmez' için 135 milyon dolar harcandı. Filmin hasılatı ise 390 milyon dolar.

    Serinin fanatik izleyicileri, 'Dünya Yetmez'de 'Elektra'yı canlandıran Fransız oyuncu Sophie Marceau'yu en güzel Bond kızı olarak kabul ediyor.

  • • KÖPRÜDEKİ KIZ -1999 (FRANSA)
    Dram türündeki filmi Patrice Leconte yönetirken Vanessa Paradis ile Daniel Auteuil başrolleri paylaştı.

    Gösterilerde bıçak atıcılığı yapan bir adamla köprüde intihar etmek üzereyken kurtadığı kadın arasında kurulan bağın işlendiği 'Köprüdeki Kız'ın son sahnesi İstanbul'da çekildi.

  • • ALTIN YUMRUK İSTANBUL'DA - 2001 (GÜNEY KORE)
    Aksiyon filmlerinin efsane oyuncularından Jackie Chan, İstanbul'da set kurduğu her yeri dağıttı.

    'Altın Yumruk İstanbul'da'nın ekibi önce çekimler için belirledikleri yerlerde meydana gelecek maddi hasarı hesap etti. Çekimler malları hasara uğrayacak kişilere ödeme yapıldıktan sonra gerçekleştirildi. Chan, bir tırla otomobilleri de parçaladı, sokak pazarını da dağıttı.

    Teddy Chan'in yönettiği 'Altın Yumruk İstanbul'da' da Jackie Chan'e Vivian Hsu, Min - Jeong Kim eşlik etti. Didem Erol'un da rol aldığı filmde birçok Türk figüran da kamera karşısına geçti.

    İstanbul görüntülerinin en fazla olduğu filmler arasında yer alan 'Altın Yumruk İstanbul'da', Hong Kong Film Ödülü'nde 'En İyi Aksiyon' ve 'En İyi Kurgu Dalında' ödül kazandı.

    Jackie Chan'in aynı zamanda ortak yapımcısı olduğu 'Altın Yumruk İstanbul'da' 30 milyon 500 bin Hong Kong Doları(HKD) hasılat elde etti.

    Jackie Chan'in Mısır Çarşısı'ndaki çekimleri çırılçıplak bir halde yapıldı.

  • • BİR TUTAM BAHARAT - 2003 (YUNANİSTAN)
    Duygusal türündeki 'Bir Tutam Baharat'ı İstanbul doğumlu Tassos Boulmetis yönetti, Georges Corraface, Ieroklis Michaelidis ve Renia Louizidou başrolleri paylaştı.

    Türkiye'den sürülen Rum bir ailenin İstanbul’un mutfağına olan özlemini anlatan 'Bir Tutam Baharat'ta Tamer Karadağlı ile Başak Köklükaya da rol alırken filmin hasılatı 10 milyon 400 bin dolar oldu.

  • • KURTLAR İMPARATORLUĞU - 2005 (FRANSA)
    Gerilim türündeki filmi Chris Nahon yönetirken çekimler Uçhisar ve Kapadokya'da gerçekleştirildi. Fransız ünlü oyuncu Jean Reno, kamera karşısına Türk mafyasının peşine düşen dedektif 'Paul Nerteaux' olarak geçti.

    Laura Morante'nin de başrolde olduğu 'Kurtlar İmparatorluğu'nun 205 bin 430 kişinin izlediği Türkiye'deki hasılatı 1 milyon 327 bin TL oldu. Filmde Emre Kınay da rol aldı.

  • • THE NET 2.0 - 2006 (ABD)
    Charles Winkler tarafından yönetilen filmin başrolünde Nikki Deloach yer aldı.

    Demet Akbağ, Halit Ergenç, Şebnem Dönmez, Güven Kıraç, Selma Ergeç ve Cengiz Bozkurt'un rol aldığı 'The Net 2.0', sinemalarda gösterime girmedi.

  • • HITMAN - 2007 (ABD)
    Aynı adlı oyundan sinemaya uyarlanan, Xavier Gens'in yönettiği filmi Türkiye'de 86 bin 645 kişinin izledi. 'Hitman'ın Türkiye'deki hasılatı 765 bin 795 TL, ABD'deki hasılatıysa 39 milyon 687 bin 694 dolar.

    'Hitman'de 'Ajan 47'i canlandıran Timothy Olyphant'a Rus asıllı Fransız oyuncu Olga Kurylenko 'Nika Boronina' karakteriyle eşlik etti.

    Özel tetikçi olarak eğitilen 'Ajan 47'nin görevlerinden biri İstanbul'dadır. 'Hitman', 'Ajan 47'nin kaldığı otelden Galata Kulesi’nde yediği yemeğe kadar pür dikkat izlenebilecek sahnelere sahip.

  • • ULUSLARARASI - 2009 (ABD-ALMANYA - İNGİLTERE)
    Tom Tykwer'in yönettiği filmde kameranın karşısına Clive Owen ile Naomi Watts geçerken Haluk Bilginer konuk oyuncu olarak yer aldı.

    Clive Owen'ın Kapalı Çarşı'nın çatısında da sahnelerinin olduğu 'Uluslararası', İstanbul'da çekilmesine rağmen Türkiye'de gösterime girmedi.

  • • HAYALET SÜRÜCÜ 2 - İNTİKAM ATEŞİ - 2011 (ABD)
    Oscar ödüllü Nicolas Cage'in başrolünde olduğu filmin final sahneleri Avanos, Ürgüp, Göreme, Zelve ve Pamukkale Antik Tiyatro'da çekildi.

    Nicolas Cage, Pamukkale'deki çekimlerden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek sohbet etti.

    Mark Neveldine ile Brian Taylor'un yönettiği 'Hayalet Sürücü 2 - İntikam Ateşi'nin Türkiye'deki izleyici sayısı 303 bin 23 kişi, hasılatıysa 3 milyon 146 bin 989 TL.
    57 milyon dolar bütçesi olan filmin toplam hasılatı 132 milyon 563 bin 93 dolar.

    Avanos'taki dükkanları gezen Nicolas Cage, yöresel eşyalar satın aldı.

    'Johnny Blaze', hâlâ Ghost Rider olmanın lanetiyle mücadele etmektedir. Bu sırada fırsat ayağına gelmiştir. 'Moreau' adlı bir Fransız 'Blaze'e bir teklifte bulunur.

  • • KÖSTEBEK - 2011 (İNGİLTERE - FRANSA - ALMANYA)
    Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy, John Hurt gibi dünyaca ünlü oyuncuların yer aldığı filmi Tomas Alfredson yönetti.

    Bir bölümü İstanbul'da çekilen 'Köstebek' 21 milyon dolara çekilirken 80 milyon 60 bin dolar hasılet elde etti.

    İstanbul'da çekilmesine rağmen 'Köstebek', Türkiye'de oldukça az izlendi. Filmin izleyici sayısı 16 haftada sadece 28 bin 855 kişi.

    Hikâyesi, 1970'li yıllardaki soğuk savaş döneminde yaşanan casus oyunlarına dayalı 'Köstebek'in sahnelerinden biri İstiklâl Caddesi'ndeki Narmanlı Han'ın önünde çekildi.

  • • ZORAKİ RADİKAL - 2012 (ABD - HİNDİSTAN - KATAR)
    Mira Nair'in yönettiği, Riz Ahmed, Kate Hudson ve Liev Schreiber'in başrollerini paylaştığı filmin bir bölümü Ankara'da çekildi.

    15 milyon dolara çekilen 'Zoraki Radikal', gişede büyük hüsran yaşayarak 13 milyon dolar zarar etti. Film için Türkiye'de ise sadece 2 bin 524 bilet kesildi.

  • • 007 JAMES BOND SKYFALL - 2012 (İNGİLTERE)
    Ve İngilizlerin ünlü ajanı bir kez daha Türkiye'de...
    James Bond, 1963'te dünyayı Türkiye'den kurtarmıştı. 1999'da dünyayı kurtarma finalini İstanbul'da yapmıştı.
    'Skyfall'de ise dünyayı kurtarmaya Türkiye'den başladı.

    Hem de ne kurtarma..
    Kapalı Çarşı'nın içinde ve çatısında, Eminönü Meydanı'nda ve Toros Dağları'nda çekilen aksiyon sahneleri izleyicilerin soluklarını kesti.

    Naomie Harris'in Sirkeci Garı çevresindeki bu kovalamaca sahnesinde bir Türk figüran beyazperdeye böyle yansıdı.

    Daniel Craig, Naomie Harris ile Bérénice Marlohe'nin Çırağan Sarayı'ndaki basın toplantısını yerli ve yabancı olmak üzere 100'ü aşkın gazeteci takip etti.
    İstanbul'da çekilen ilk James Bond filmi 'Rusya'dan Sevgilerle', harcanan paradan 38 kat daha fazla hasılat elde etmişti.
    İstanbul'da çekilen ikinci James Bond filmi 'Dünya Yetmez'in kârı ise 255 milyon dolar olmuştu.

    Filmin yapımcılarının James Bond'u neden sık sık Türkiye'ye gönderdikleri 'Skyfall'de bir kez daha gözler önüne serildi.
    Zira 200 milyon dolar harcanan filmin hasılatı 1 milyar 108 milyon 561 bin dolar.
    Elde edilen kâr yaklaşık 920 milyon dolar.
    'Skyfall', 25 James Bond macerası arasında en çok izlenen ve en çok kâr getiren film oldu.

  • • OPERASYON: ARGO - 2012 (ABD)
    Ben Affleck'in hem yönettiği, hem ortak yapımcısı olduğu hem de başrolünde yer aldığı film, 85'inci Akademi Ödülleri'nde 'En İyi Film', 'En İyi Kurgu' ve 'En İyi Uyarlama Senaryo' dalllarında olmak üzere 3 Oscar kazandı.

    1979'da İran İslam Devrimi esnasında Tahran'da meydana gelen rehine krizi olayında, ABD Büyükelçiliği'nde bulunan ve Kanada Büyükelçiliği'ne kaçan altı ABD'li diplomatın İran'dan kaçırılmasını beyazperdeye gerillim türünde taşıyan 'Operasyon: Argo', Fener - Balat, Sultanahmet, Ayasofya Müzesi, Süleymaniye Cami, Kapalıçarşı, Zeyrek'in yanı sıra Eminönü ve Fatih'in sokaklarında çekildi.

    Türkiye'de izleyiciden ilgi görmeyen 'Operasyon: Argo', 75 bin 360 kişi tarafından izlendi.
    44 milyon 500 bin dolar harcanan filmin dünya çapındaki gösterimlerinden elde edilen hasılatsa 206 milyon 753 bin 502 dolar.

  • • TAKİP: İSTANBUL - 2012 (FRANSA)
    Kapalı Çarşı'nın çatısı sinemacıları nasıl etkiliyorsa artık...
    Daniel Craig ile Clive Owen'dan sonra Liam Neeson da kötülerle olan mücadelesinin bir bölümünü Kapalı Çarşı'nın çatısında verdi.

    'Takip: İstanbul'un ünlü yönetmeni Luc Besson, filmin bir sahnesinde Maggie Grace'nin güzelliğini belirgenleştirmek için arka fonda İstanbul görüntüsünü geniş kadrajlı kullandı.

    Bazı önemli sahneleri Balat, Kadıköy ve Haydarpaşa'da çekilen 'Takip: İstanbul', emekli CIA çalışanı Bryan Mills'in İstanbul'da peşine düşen çeteyle olan mücadelesini konu edindi.

    Türkiye'de çekilen her yabancı film gibi 'Takip: İstanbul'da da sık sık cami görüntülerine yer verildi.
    Bütçesi 45 milyon dolar olan 'Takip: İstanbul', 376 milyon 141 bin 306 dolar hasılat elde etti.
    Film Türkiye'de ise 118 bin 902 kişi tarafından izlendi.

  • • SON UMUT - 2014 (AVUSTRALYA - ABD)
    Türkiye'de çekilen yabancı filmler arasında en 'Bizden' olanı.

    En 'Bizden' olmasının nedeni filmin başrolünde iki ünlü Türk oyuncunun da yer alması.
    'Binbaşı Hasan' rolünde Yılmaz Erdoğan, 'Çavuş Cemal' rolünde ise Cem Yılmaz, aynı zamanda filmin yönetmeni ve yapımcı ortağı olan Russell Crowe ile birlikte kamera karşısına geçti.

    Çanakkale Savaşı sırasında kaybolan üç oğlunu aramak için Avustralya'dan Türkiye'ye gelen bir babanın yaşadıklarını hikâye edinen 'Son Umut', İstanbul, Fethiye ve Kayaköy'de çekildi.

    22.5 milyon dolar harcanan 'Son Umut'un hasılatı 38 milyon 200 bin dolar olarak gerçekleşti.
    Film, kesilen 1 milyon 278 bin 278 biletle Türkiye'de en çok izlenen yabancı filmler arasına girdi.

    Yılmaz Erdoğan, 'Son Umut'taki oyunculuk performansıyla Avustralya'nın en önemli sinema ödülünü AACTA'yı kazandı.
    Russell Crowe, oldukça samimi olduğu Cem Yılmaz ile Yılmaz Erdoğan'ın film için kendisine gönüllü danışmanlık yaptığını söylemişti.

  • • CEHENNEM - 2016 (ABD)
    Dünyaca ünlü, Oscar sahibi bir oyuncu daha Türkiye'den geçti. Tom Hanks...
    'Melekler ve Şeytanlar'ın devamı olan 'Cehennem'in çekimleri için de tarihi yarımada seçildi.
    Filmin çekim mekânları Ayasofya Müzesi, Sultanahmet, Kapalıçarşı, İstanbul Üniversitesi ve Yerebatan Sarnıcı oldu.

    Türkiye'de 600 bin 992 kişinin izlediği 'Cehennem'in dünya çapındaki hasılatı 184 milyon 761 bin 77 dolar oldu. Film için harcanan para ise 75 milyon dolar.

    Çok sayıda hayranının Tom Hanks'i görmek için sete gitmesi üzerine izdiham oluşmasın diye İstanbul polisi önlem almak zorunda kaldı.

     

     

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