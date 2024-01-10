Türkiye ve Yunanistan'dan işbirliği

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Tamer Karadağlı, Türk Ocağı Sahnesi'nde düzenlenen "Devlet Tiyatroları, 2024 Tiyatro Her Yerde" programında yaptığı konuşmada, Devlet Tiyatrolarının kurulduğu tarihte Ankara'da 2 sahne ile çıktığı sanat yolculuğuna bugün 75. yıla doğru ilerlerken 13 yerleşik, 10 yerleşik olmayan bölgede, protokol kapsamında ise 4 bölgede 52 sahnede devam ettiklerini belirtti.

Devlet Tiyatrolarının her yıl 100-120 arasında yeni prodüksiyon yaptığını vurgulayan Karadağlı, önceki yıllardan kalan oyunlarla beraber 200-250 civarında farklı oyunla, yılda ortalama 6 bin kez perde açtıklarını, böylesine büyük bir tiyatro fabrikasında, dertlerinin hemen herkese eşit bir biçimde tiyatroyu ulaştırmak olduğunu kaydetti.

Karadağlı, Devlet Tiyatrolarının Türkiye'nin tiyatro sanatı alanındaki en önemli yapıtaşlarından biri olduğuna işaret ederek, "Bu sene repertuvar yelpazesindeki çeşitli renklerle hemen herkese hitap edeceğiz. Önümüzdeki sezon bizim için bir ilke yönelmek istiyoruz. Özelikle çağdaş edebiyat eserlerimizin uyarlamalarını daha çok sahnelerde bulacaksınız." dedi.

ANTİK TİYATROLARDA YAZ AYLARINDA TİYATRO

Karadağlı, Devlet Tiyatrolarının her yıl olduğu gibi, festival sezonu olan mart ile haziran ayları arasında, dünya tiyatrosunun en özel eserlerine, adından söz ettirecek yerli yapımlara ve önemli projelere yine imza atacağını söyledi.

Avrupa'nın parmakla gösterilecek antik tiyatrolarına sahip topraklarda yaşamanın haklı gururunu taşıdıklarını dile getiren Karadağlı, "Yaz boyunca antik tiyatrolarda oyunlarımız, ülkemizi ziyaret eden konuklarımıza başta olmak üzere halkımıza sunulacak. Dünyada pek çok ülke kendi kültür, değer, birikim ve sanatlarını en iyi şekilde sunarken, aynı zamanda ülkelerin tanıtımında büyük bir rol oynayan turizmi de güçlendiriyor." diye konuştu.

TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'DAN ORTAK YAPIM

Bu sene Türkiye'nin Yunanistan ile çok değerli bir sanatsal birlikteliğe imza atacağını açıklayan Karadağlı, şunları ifade etti:

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"Kuşkusuz Shakespeare oyunları arasında en çok bilineni Romeo ve Juliet'tir. Kaderi ayrılık olan iki genç aşığın hikayesi, yüzyıllardır dilden dile yayılmış, acımasız dünyamızdaki bu denli saf aşkın düşüncesi bile bizleri bugün, hala mest etmeye yetmiştir. Devlet Tiyatroları ile Yunanistan Pire Şehir Tiyatrosunun ortak yapımı olan oyun iki ülke arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirecek, sergilenen aşk masalı üzerinden sevginin değeri bir kere daha vurgulanacaktır. Yunanistan'da provaları yapılacak oyun, ilk defa İstanbul'da AKM'de seyirciyle buluşacak. Ankara ve İzmir’in ardından Atina’da sahnelenecek. Böylece bir kere daha koşulsuz sevgi bizlere merhem olacak."

Van'da 21 yıldır düzenlenen "Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği"ni atölye çalışmalarıyla, oyunlarla yeniden ayağa kaldıracaklarını bildiren Karadağlı, "Bizim derdimiz, tek bir şenlikle bir festival yapmak değil, bütün ülkeyi çocuk tiyatrosu şenliğine çevirmektir." dedi.

"Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali" ile de çocuk tiyatrosu alanında dünyanın dört bir yanından önemli toplulukları Ankara'da buluşturduklarını aktaran Karadağlı, çocuk oyunlarıyla pek çok bölgede, çocukların erişebileceği yerlere turne düzenlendiğini anlattı.

MUSİKİ MUALLİM MEKTEBİ BİNASI

Mamak Belediyesine ait Mamak Musiki Muallim Mektebi binasını Devlet Tiyatrolarına kazandırmak istediklerini dile getiren Karadağlı, "Bir zamanlar ustalarımızın eğitim gördüğü o kıymetli yapıyı şimdi çocuklar kullansın istiyoruz." ifadelerini kullandı. Karadağlı, binanın Ulusal Çocuk ve Kukla Tiyatrosuna dönüşeceğini bildirdi.

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DT Genç Sahne uygulamasına da değinen Karadağlı, bununla çağdaş dünya tiyatrosundan değerli yapımların seyirciyle buluşacağını söyledi. Karadağlı, özellikle üniversite gençliğinin ilgisini çekecek oyunlarla, öğrenci ve bahar şenliklerinde, gençlik buluşmalarında kampüslerde olacakları bilgisini verdi.

"GENÇ ARKADAŞLARIMIZIN YURT DIŞINA GÖNDERİLMELERİNE ÖNCÜLÜK EDECEĞİZ"

Yeniye açık, kendini sürekli değiştirmeyi başaran genç tiyatro yönetmenleri için çok önemli adımlar atma konusunda kararlı olduklarını kaydeden Karadağlı, gelecek dönemde Devlet Tiyatroları ailesinden genç oyuncularla açık atölyeler yapacaklarını, aralarından seçtikleri oyuncuları yeni projelerde değerlendireceklerini anlattı.

Devlet Tiyatrosu Kuruluş Hakkındaki Kanun'un ilgili maddesinde özellikle tiyatro yönetmeni yetiştirmek ve oyuncuların çağdaş dünya tiyatrosundan örnekler izleyip kendini yetiştirmesi için bilgi, görgü ve ihtisasını arttırmak amacıyla yurt dışına gönderilmesini sağlama amacının yer aldığını anımsatan Karadağlı, "Biz bu kanunu yeniden uygulamaya başlayacağız. Reji atölye ve workshoplarında öne çıkan genç arkadaşlarımızın yurt dışına gönderilmelerine ve bilgilerini, sanatsal bakışlarını ve uygulamalarını yeniden kurumumuzda paylaşmalarına öncülük edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tamer Karadağlı'nın konuşması sırasında Küçük Tiyatro Binası ve Ankara Devlet Konservatuvarının kuruluş öykülerini anlatan kısa belgeseller de sunuldu.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.