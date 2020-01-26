Türkiye ve Cezayir'den "her alanda" işbirliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'de mevkidaşı Abdulmecid Tebbun ile ortak açıklama yaptı. Konuşmasına "Cezayir'in güvenliğini ve huzurunu, bekasını bizden ayrı düşünmüyoruz" diye başlayan Erdoğan şunları kaydetti:

"Ülkemiz ve Cezayir arasındaki geçmişi 5 asra dayanan dostluk ve kardeşlik bağlarından güç alarak ikili işbirliğimizi daha ileri taşıma amacındayız. Görüşmelerimizin siyasi, askeri, güvenlik, turizm, ticari boyutunu ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanını Türkiye'ye davet ettim. En kısa zamanda bu toplantıyı ülkemizde yapmayı planlıyoruz.

CEZAYİRLE İŞBİRLİĞİ MESAJI

Afrika'daki en büyük ikinci ortağımız Cezayir ile ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı aramızda değerlendirdik. İş adamlarımızın karşılıklı yatırımlarının ve iş yapmalarının önündeki engelleri kaldırma konusunda irademizi ortaya koyduk. Aramızdaki ilişkileri Cezayir'i pazar veya Türkiye'yi pazar olarak görmek değil kazan-kazan esasına yönelik bu adımları atıyoruz. Bu nedenle Türk ve Cezayirli iş adamlarını yeni ortaklıklar kurmaları ve yeni istihdam kurma konusunda teşvik ediyoruz. Cezayir genelinde yeni vize merkezleri açarak, Cezayirli kardeşlerimizin Türkiye'ye ziyaretlerini kolaylaştırıyoruz. 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyükler için vizeyi kaldırdık. Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçları için savunma sanayinde işbirliği kararı aldık. Parlamentolarımız arasında karşılıklı ziyaretlerin sıklaştırılmasının faydalı olacağını değerlendiriyoruz.

İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığı sırasında BM Genel Kurulu'nda kabul edilen Filistin kararı Türkiye ve Cezayir'in gayretleri sonucu vücut bulmuştur. Bu karar ülkelerimizin uluslararasında dayanışmasının somut bir örneğidir.

LİBYA KONUSU

Bölgesel konuları da toplantıda ele aldık. Bölgemizin içinden geçtiği bu dönemde Cezayir istikrar ve barış unsuru olmaya devam ediyor. Ancak Libya'daki gelişmeler Cezayir'i de doğrudan etkiliyor. Göç yükü ve güvenlik noktasında Cezayir'in karşılaştığı sıkıntıların farkındayız. Biz krizin başından beri Libya'da askeri çözümlerle sonuç alınmayacağını savunuyoruz. Libya'da ateşkesin tesisi ve diyalog için bölge ülkeleri ve uluslararası aktörlerle yoğun temaslarda bulunuyoruz. Bu çerçevede müşterek olarak atabileceğimiz adımlar üzerinde durduk. Cezayir'in Berlin sürecine dahil olmasından memnuniyet duyuyoruz. Libya'da istikrarın sağlanması yönünde Cezayir'in yapıcı katkıları olacağı şüphesizdir. Biz de Libya'da akan kanın durması için çabamızı sürdüreceğiz. Libya'nın terör örgütleri ve savaş baronlarının oyun sahası haline gelmesine izin verilmemelidir. Özellikle saldırgan tarafı ödüllendiren, barıştan yana olanları cezalandıran yaklaşım Libya'nın felaketi olacaktır. Maalesef uluslararası toplum ne Libya'da ne da Suriye'de iyi bir imtihan verebilmiştir. Sergilenen ikircikli tavrın etkisi vardır. Berlin sürecinde alınan kararlar ve sahada uygulamaya geçirilmesi önem taşıyor. Türkiye olarak elimizdeki imkanlarla Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

CEZAYİR CUMHURBAŞKANI: HER ALANDA ANLAŞMALARA VARDIK

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ise konuşmasında şunları kaydetti:

"Davetimize icabet ettiği için Sayın Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'de vuku bulan deprem neticesinde Türkiye'ye en içten taziyelerimi iletiyorum. Bizler Cezayir ile Türkiye'nin her alanda ilişkilerini geliştireceğine inanıyoruz. Birçok alanda farklı işbirliklerini hayata geçirebileceğimize ve ortak geleceğe berber yürüyebileceğimize inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ile en yakın zamanda ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarabilme inancımızdan bahsettik. Bu amaçla çok değerli bakanlar arasında sürekli iletişim halinde olması gerektiğini vurguladık. Böylelikle yanlış anlaşılmalara da fırsat vermemiş oluruz. Aynı zamanda Türkiye'nin şanına yakışır bir büyükelçiliğe sahip olması için satın alımı onayladım. Türkiye'nin Cezayir'de, Cezayir'in de Türkiye'de birer kültür merkezi açması konusunda anlaşmaya vardık. Her alanda anlaşmalara vardık, bunu da attığımız imzalarla göstermiş olduk.

Bölgesel anlamda Sayın Erdoğan ile Berlin konferansında varılan hususların sürdürülmesi için beraber hareket etme konusunda anlaştık. Sahadaki gelişmeleri de beraber değerlendireceğiz."