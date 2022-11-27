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Haberler Dünya Kupası 2022 Galatasaray'ın eski direktörü Torrent'ten açıklama: "Okan hocaya saygısızlık olur..." - Galatasaray haberleri

''Türkiye ve başka ülkelerden gelen teklifleri kabul etmedim''

Galatasaray'ın eski̇ teknik direktörü Domenec Torrent Habertürk TV'ye konuştu. Dünya Kupası'nda Fransa, İspanya ve Brezilya'nın güçlü oyununa dikkat çeken Torrent, Kanada ve ABD'yi de beğendiğini söyledi. Galatasaray'ın futbolu hakkında yorum yapmanın doğru olmayacağını vurgulayan İspanyol teknik adam, Türkiye ve başka ülkelerden gelen teklifleri kabul etmediğini söyledi

Giriş: 27.11.2022 - 11:30 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'ın eski direktörü Torrent'ten açıklama:

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Domenec Torrent, 2022 Dünya Kupası'nı Habertürk'e değerlendirdi.

Teknik direktör takımlarının ağır bastığını belirten Torrent, ''Tüm maçları izliyorum. Oyunu iyi okuyan teknik direktörler ön plana çıkıyor. Japonya'nın hocası Almanya karşısında bunu gösterdi. Fransa, Brezilya ve İspanya'nın oyunları güçlü. Çünkü Didier Deschamps 12 yıl, Tite 6 yıl, Luis Enrique de 4 yıldır görevde.

Ellerindeki oyuncu havuzundan en iyi sistemi başarıyla uyguluyorlar. Kanada ve ABD'yi de beğendim'' dedi.

''GALATASARAY HAKKINDA YORUM YAPMAM TAKIMIN BAŞINDAKİ HOCAYA SAYGISIZLIK OLUR''

Galatasaray'ı da yakından takip ettiğini ifade eden İspanyol çalıştırıcı, ''Galatasaray'ın maçlarını izliyorum. Ancak yorum yapmam doğru olmaz. Takımın başındaki hocaya saygısızlık olur'' şeklinde konuştu.

''TÜRKİYE VE BAŞKA ÜLKELERDEN GELEN TEKLİFLERİ KABUL ETMEDİM''

Türkiye'den teklif aldığını vurgulayan Domenec Torrent, ''Türk ligi beğendiğim bir lig. Değerlendirdiğim seçeneklerden biri, fakat acelem yok. Başka ülkelerden de teklif geldi ancak istediğim şartlar oluşmadı. İleride gelecek teklifleri değerlendireceğim." ifadelerini kullandı.

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