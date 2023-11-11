Türkiye ve Azerbaycan arasındaki yapı anlaşması Resmi Gazete'de

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Nahçıvan'da, 25 Eylül tarihinde imzalanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında, Kahramanmaraş'ta konut, ilköğretim okulu, anaokulu ve kültür merkezi yapımı ile ilgili iş birliği anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı.

DHA'nın haberine göre; anlaşmayı, Türkiye Cumhuriyeti adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Azerbaycan Cumhuriyeti adına ise Şehir Planlama ve Mimari Devlet Komitesi Başkanı Anar Guliyev imzaladı.

Karara göre; anlaşma, 10 yıl süreyle yürürlükte kalacak ve bu sürenin bitiminden 6 ay önce taraflarca feshedilmediği takdirde, aynı şartlarla 5 yıl daha uzatılacak. Anlaşmanın, depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın konut ihtiyacını karşılamayı ve bölgenin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçladığı belirtildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.