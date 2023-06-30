FIBA U19 Dünya Kupası’nda çeyrek final maçında Türkiye U19 Milli Takımımız, Kanada ile karşı karşıya geldi.

Baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada Türkiye, 73-97 kazandı. Bu sonuçla ay-yıldızlılar yarı finale yükseldi. Milli Takım yarı finalde İspanya ile final için karşı karşıya gelecek.

Türkiye’de Karahan Efeoğlu 27 sayı – 6 ribaund ile maça damgasını vururken Emir Arda Sivas 18 sayı – 5 ribaund, Samet Yiğitoğlu 17 sayı – 13 ribaund, Berke Büyüktuncel 13 sayı – 12 ribaund – 6 asist, Özgür Cengiz 7, Kerem Konan da 6 sayıyla maçı tamamladı.