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Türkiye, U19 Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi!

Macaristan'da devam eden FIBA U19 Dünya Kupası'nda Milli Takımımız, çeyrek finaldeki rakibi Kanada'yı 97-73 mağlup ederek yarı finale yükselmeyi başardı

Giriş: 30.06.2023 - 18:44 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye, U19 Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi!
HABERTURK.COM

FIBA U19 Dünya Kupası’nda çeyrek final maçında Türkiye U19 Milli Takımımız, Kanada ile karşı karşıya geldi.

Baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada Türkiye, 73-97 kazandı. Bu sonuçla ay-yıldızlılar yarı finale yükseldi. Milli Takım yarı finalde İspanya ile final için karşı karşıya gelecek.

Türkiye’de Karahan Efeoğlu 27 sayı – 6 ribaund ile maça damgasını vururken Emir Arda Sivas 18 sayı – 5 ribaund, Samet Yiğitoğlu 17 sayı – 13 ribaund, Berke Büyüktuncel 13 sayı – 12 ribaund – 6 asist, Özgür Cengiz 7, Kerem Konan da 6 sayıyla maçı tamamladı.

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