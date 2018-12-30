Türkiye'de tutuklu bulunan Avustralyalı terörist vatandaşlıktan çıkarıldı!

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Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu iddiasıyla Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve halen Gaziantep H Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Neil Chistopher Prakash'ın Avustralya vatandaşlığından çıkarıldığını duyurdu.
Dutton, bakanlığının resmi sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Prakash'ın terör örgütü DEAŞ'ın hizmetinde bulunmasından dolayı Avustralya vatandaşlığının iptal edildiğini bildirdi.
Prakash dahil Avustralya’ya bağlılıklarına aykırı eylemlerinden dolayı toplam 12 kişinin vatandaşlıktan çıkartıldığını vurgulayan Dutton, "Yurt dışında terörist davranışlarda bulunan çifte vatandaşların Avustralya vatandaşlığının sona erdirilmesi, Avustralya'nın uluslararası şiddet içeren aşırılıklara ve terörizme tepkisinin önemli bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.
Avustralya’nın DEAŞ’ı 6 Mayıs 2016’da terör örgütü ilan ettiğini hatırlatan Dutton, terörizme bulaşan ve çifte vatandaşlıkları bulunanların, Avustralya vatandaşlıklarını kaybedeceklerini kaydetti.
Fiji-Hindistan ve Kamboçya kökenli 27 yaşındaki Avustralya vatandaşı Prakash ülkenin en çok aranan teröristleri arasında yer alıyor. Bazı medya organlarında "yalnız, kaybolmuş bir adam, çete üyesi, uyuşturucu sorunu bulunan, başarısız bir hip hop sanatçısı" olarak tanımlanan Prakash’ın, 2013 yılında Suriye’ye giderek DEAŞ’e katıldığı ve ismini Abu Khaled al-Cambodi olarak değiştirdiği belirtiliyor.
Prakash, 24 Ekim 2016'da Kilis sınır hattından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken yanında Rumana Bibi ve Fadxiya Ahmed ile yakalanmış, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden olduğu tespit edilmişti.
Halen Gaziantep H Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan ve Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla 20 Aralık 2018’de hakim karşısına çıkan Prakash, ‘‘Ben 2 yıl 2 aydır cezaevindeyim. Ben DEAŞ'tan ayrılmış birisiyim. DEAŞ ile hiçbir ilgim yoktur. Tövbe ettim, neden bu kadar tutuklu kaldım anlayamıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Avustralya, sosyal medya üzerinde yayınlanan görüntülerde terör örgütünün propagandasını yapan ve Avustralya’ya yönelik terör eylemi çağrısında bulunan Prakash’ın Türkiye’den iadesini istemişti.
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