Türkiye-Suriye arasında transit taşımacılık başlayacak

Suriye Kara ve Deniz Kapıları Kurumu Genel İlişkiler Müdürü Mazen Alluş, Türkiye ile sınır kapılarında koordinasyonun ve entegrasyonun hızla ilerlediğini, transit taşımacılık anlaşmasının kasım ayında tam kapasite devreye gireceğini belirtti.

Alluş, "Türk makamlarıyla neredeyse haftalık toplantılar yapıyoruz. Bir sorun olduğunda karşılıklı iletişim kuruyor, imkanlar dahilinde çözüyoruz." dedi.

Alluş, Esed rejiminin devrilmesinin ardından sınır kapılarında yürütülen modernizasyon çalışmaları, uyuşturucuyla mücadele süreci, ülkenin ihracat ve ithalat kapasitesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, "kurtuluştan bu yana" Suriye'ye sağladığı destekten dolayı şükranlarını dile getiren Alluş, ticaret, ulaştırma ve sınır yönetimi alanlarında işbirliği ve koordinasyon içinde hareket edildiğini belirtti.

Alluş, "Türk Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile göç ve sınır kurumlarıyla haftalık toplantılar yapıyoruz. Sorunlar hızlıca masaya yatırılıyor ve ortak çözümler geliştiriliyor. Ağustosta İstanbul'da imzalanan transit taşımacılık anlaşması kapsamında uygulamalar başlıyor. Kasım ayında yük trafiğinde aktarma sistemi sona erecek." diye konuştu.

Alluş, son günlerde Şam Uluslararası Havalimanı'na yeni radar sistemlerinin kurulduğunu, böylece uçakların gece de iniş-kalkış yapabileceğini belirtti.

Türk makamlarıyla neredeyse haftalık olarak bir araya geldiklerini belirten Alluş, herhangi bir sorun ortaya çıktığında karşılıklı iletişimle ve mevcut imkanlar çerçevesinde çözüm üretildiğini vurguladı. Alluş, "Türk kardeşlerimiz imkanları ölçüsünde Suriye'ye destek vermeyi sürdürüyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

İnsani yardım tırlarının Türkiye üzerinden sorunsuz geçiş yaptığını aktaran Alluş, Suriye'de halk ayaklanmasının başladığı günden bu yana Ankara'nın bu konuda önemli kolaylıklar sağladığını söyledi.

"Limanlarda toplam 110 bin konteyner işlem gördü"

Suriye'nin Baas rejiminden kurtarıldığı 8 Aralık 2024'ten bu yana yürütülen çalışmaları değerlendiren Alluş, "Bütün kara sınır kapıları ve deniz menfezleri tahrip edilmişti. Nasib (Ürdün) ve yeni açılan Tiyyas (Lübnan) sınır kapıları, Lazkiye ve Tartus limanları yeniden işletmeye alındı." dedi.

Söz konusu kapılardaki altyapı ve elektronik sistemlerinin yenilendiğini belirten Alluş, "3 milyon tondan fazla akaryakıt girişi sağlandı. Lazkiye Limanı'na 333 gemi, Tartus Limanı'na 700'den fazla gemi giriş-çıkış yaptı, 8 Aralık'tan bu yana limanlarda toplam 110 bin konteyner işlem gördü." diye konuştu.

Alluş, ihracatta ana kalemlerin fosfat ve canlı hayvan olduğunu, sınırlı miktarda başka ürünlerin de gönderildiğini belirtti.

Bu kalemlerin mali raporda açıklanacağını aktaran Alluş, ithalatta ise herhangi bir engel bulunmadığını ve her türlü yasal ürünün ülkeye getirilebildiğini söyledi.