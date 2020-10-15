Uluslar Ligi bir nevi hazırlık dönemi. Lakin kesin olarak Burak Yılmaz'ın teknik ve pas eksikliğini görüp Kenan'ı en ön oyuncusu olarak kullanmak ve Burak'ı 2. santrafor olarak düşünmek bir şekilde planlanmalı. Bir yandan da kesin bir sol bek bulmalıyız. Euro 2020'de Umut ve Hasan Ali'nin en fazla 1'i olmalı. Elbette Şenol Hoca'nın ezber değişiklikleri bir kenara bırakması lazım.