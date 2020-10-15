SERDAR ALİ ÇELİKLER: Dün Sırbistan maçına yorgun çıkacağımız belliydi. Ama her hattıyla tel tel dökülen son derece kötü oynayan bir milli takım gördük. Savunması berbat; ön orta saha oyuncuları silik; Hakan başta olmak üzere forvet oyuncularımız top kaybı rekoru kırar haldeydi.
Şenol Güneş başta bir çok oyuncumuzun formsuzluğuna, çok bariz yorgunluğa, net kötü planlama ve futbola rağmen 2-0'dan 2-2'ye getirmek önemlidir. Yenilmemek mühimdir. Kötü futbolu yıldızlarımızın anlık parlamaları ile beraberliğe getirebildik.
Uluslar Ligi bir nevi hazırlık dönemi. Lakin kesin olarak Burak Yılmaz'ın teknik ve pas eksikliğini görüp Kenan'ı en ön oyuncusu olarak kullanmak ve Burak'ı 2. santrafor olarak düşünmek bir şekilde planlanmalı. Bir yandan da kesin bir sol bek bulmalıyız. Euro 2020'de Umut ve Hasan Ali'nin en fazla 1'i olmalı. Elbette Şenol Hoca'nın ezber değişiklikleri bir kenara bırakması lazım.
İBRAHİM YILDIZ: Ayakta kalan bir tek Merih vardı. 90 dakika harika bir performans sergiledi. Çizgiden çıkardığı top yenilgiyi önledi. Tek başına rakip forvetlerini durdurmaya çalıştı. Burada en büyük sorun, Çağlar ve Ozan Kabak’ın olmayışıydı.
Mahmut, daha sonra ise Okay’ın stoperde başarılı olamayışı sıkıntı yarattı. Savunmadaki soruna sığınmak elbette doğru değil. Asıl sorun, kendi oyun felsefemizi bir türlü tam olarak sahaya yansıtamayışımız oldu.
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