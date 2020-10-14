A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında sahasında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Müsabakada, Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov düdük çalacak. Kabakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikola Popov olacak. Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Macaristan'ı konuk ediyor.
TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Mahmut, Hasan Ali, Okay, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Kenan, Burak
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
SIRBİSTAN: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Ristic, Maksimovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Djuricic, A. Mitrovic
TEKNİK DİREKTÖR: Ljubisa Tumbakovic
STAT: Türk Telekom
SAAT: 21.45
YAYIN: TRT Spor
HAKEM: Georgi Kabakov
TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI CANLI İZLE
GRUPTA 2 PUANIMIZ VAR
Üçüncü grupta, dördüncü maçlar öncesinde Rusya 7 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 6 puana sahip. Grupta Türkiye 2 puanla üçünü sırada yer alırken, Sırbistan ise 1 puan ile son sırada bulunuyor.
3 EKSİK VAR
Milli takımda sarı kart cezalısı Ozan Kabak ile sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan ve Efecan Karaca bu mücadelede forma giyemeyecek.
LOCALARA SEYİRCİ ALINACAK
TFF'den dün yapılan açıklamada, çeşitli kararlar alındığı duyuruldu.
Buna göre, karşılaşmada TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla loca alanlarına yüzde 50 kapasite oranında seyirci alınabilecek.
Localara sadece TFF'nin davetlileri ve TFF Taraftar Kulübü üyelerinden oluşan biletli misafirler girebilecek. Stadyumda maç günü bilet satışı yapılmayacak.
UEFA kuralları gereği seyirciler toplu ulaşım ile stadyuma gelemeyecek.
Turnikelerde ateş ölçümü yapılacak, özel güvenlik yetkililerince seyircilere doldurtulacak "Epidemiolojik Form" ile girişler sağlanacak.
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