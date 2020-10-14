CANLI YAYIN Türkiye Sırbistan maçı canlı izle! Türkiye Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında sahasında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Müsabakada, Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov düdük çalacak. Kabakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikola Popov olacak. Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Macaristan'ı konuk ediyor.

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Mahmut, Hasan Ali, Okay, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Kenan, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

SIRBİSTAN: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Ristic, Maksimovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Djuricic, A. Mitrovic

TEKNİK DİREKTÖR: Ljubisa Tumbakovic

STAT: Türk Telekom

SAAT: 21.45

YAYIN: TRT Spor

HAKEM: Georgi Kabakov

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI CANLI İZLE

GRUPTA 2 PUANIMIZ VAR

Üçüncü grupta, dördüncü maçlar öncesinde Rusya 7 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 6 puana sahip. Grupta Türkiye 2 puanla üçünü sırada yer alırken, Sırbistan ise 1 puan ile son sırada bulunuyor.

3 EKSİK VAR

Milli takımda sarı kart cezalısı Ozan Kabak ile sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan ve Efecan Karaca bu mücadelede forma giyemeyecek.

LOCALARA SEYİRCİ ALINACAK

TFF'den dün yapılan açıklamada, çeşitli kararlar alındığı duyuruldu.

Buna göre, karşılaşmada TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla loca alanlarına yüzde 50 kapasite oranında seyirci alınabilecek.

Localara sadece TFF'nin davetlileri ve TFF Taraftar Kulübü üyelerinden oluşan biletli misafirler girebilecek. Stadyumda maç günü bilet satışı yapılmayacak.

UEFA kuralları gereği seyirciler toplu ulaşım ile stadyuma gelemeyecek.

Turnikelerde ateş ölçümü yapılacak, özel güvenlik yetkililerince seyircilere doldurtulacak "Epidemiolojik Form" ile girişler sağlanacak.