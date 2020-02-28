Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları nerede? Türkiye'nin komşularıyla kaç tane sınır kapısı var? soruları alınan son kararın ardından gündeme geldi. İdlib'den gelen son şehit haberinin ardından, Türkiye Avrupa'ya açılan sınır kapılarında göçmenler için denetim yapılmama kararı aldı. Türkiye'nin sınır kapıları haberimize.

TÜRKIYE'NİN AVRUPA'YA AÇILAN SINIR KAPILARI

Yunanistan Sınır Kapıları: Uzunköprü Sınır Kapısı, İpsala Sınır Kapısı, Karaağaç – Pazarkule Sınır Kapısı

Bulgaristan Sınır Kapıları: Aziziye (Dereköy) Sınır Kapısı, Kapıkule Sınır Kapısı

TÜRKİYE'NİN DİĞER SINIR KAPILARI

Gürcistan Sınır Kapıları : Posof (Türkgözü) Sınır Kapısı, Sarp Sınır Kapısı.

Ermenistan Sınır Kapıları : Akyaka Sınır Kapısı (Türkiye-Ermenistan)

İran Sınır Kapıları : Gürbulak Sınır Kapısı, Esendere Sınır Kapısı

Irak Sınır Kapısı : Habur Sınır Kapısı

Azerbaycan Sınır Kapısı : Dilucu sınır kapısı

Suriye Sınır Kapıları : Cizre Sınır Kapısı, Mürşitpınar Sınır Kapısı, Girmeli Sınır Kapısı, Şenyurt Sınır Kapısı, Ceylanpınar Sınır Kapısı, Akçakale Sınır Kapısı, Karkamış Sınır Kapısı, Cilvegözü Sınır Kapısı, Kapıköy Sınır Kapısı, Öncüpınar Sınır Kapısı, İslâhiye Sınır Kapısı, Yayladağı Sınır Kapısı, Çobanbey Sınır Kapısı.