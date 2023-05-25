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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde play-off heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off Çeyrek Final müsabakaları yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak

Giriş: 25.05.2023 - 12:55 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde play-off heyecanı
İHA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off Çeyrek Final ilk maçları heyecanı yarın ve 27 Mayıs Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Eşleşmelerinde 2 galibiyet alan takımlar yarı finale yükselecek. Ligde play-off çeyrek finallerinin açılış müsabakasında Türk Telekom, evinde Galatasaray Nef ile karşı karşıya gelecek. Bir diğer karşılaşma ise Pınar Karşıyaka evinde Bursaspor ile oynayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final ilk maçların programı şöyle:

YARIN

18.00 Türk Telekom - Galatasaray Nef

20.30 Pınar Karşıyaka - Frutti Extra Bursaspor

27 MAYIS CUMARTESİ

18.00 A. Efes - Darüşşafaka

20.30 Fenerbahçe Beko - Tofaş

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