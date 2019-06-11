EURO 2020 puan durumu, bugün oynanan maç esnasında merak edildi. Bir önceki maçta Türkiye, son Dünya Şampiyonu Fransa'yı yenerek, bulunduğu H grubunda liderliğe yükseldi. Türkiye, grup maçlarında çok önemli bir avantaj elde ederken, galibiyeti tüm dünyada yankı buldu. Bugün ise İzlanda karşısında. İşte EURO 2020 elemeleri puan durumu...

EURO 2020 ELEMELERİ H GRUBU PUAN DURUMU

H GURUBU OM G B M AG YG A P 1- TÜRKİYE 3 3 0 0 8 0 8 9 2- FRANSA 3 2 0 1 8 3 5 6 3- İZLANDA 3 2 0 1 3 4 -1 6 4- ARNAVUTLUK 3 1 0 2 3 3 0 3 5- MOLDOVA 3 1 0 2 2 8 -6 3 6 - ANDORRA 3 0 0 3 0 6 -6 0



EURO 2020 ELEMELERİ DİĞER GRUPLARDA LİDER KİM?

EURO 2020 eleme maçları sürerken, diğer grupların puan durumu merak ediliyor. Puan durumunda ilk 2 takım gruptan çıkmaya hak kazanacak. Tüm gruplarda durum şöyle:

A Grubu: 2 maçta İngiltere 6 puanla birinci, Çek Cumhuriyeti 3 puanla ikinci.

B Grubu: 3 maçta Ukrayna 7 puanla birinci, Lüksemburg 4 puanla ikinci.

C Grubu: 3 maçta Kuzey İrlanda 9 puanla birinci, 2 maçta Almanya 6 puanla ikinci.

D Grubu: 3 maçta İrlanda 7 puanla birinci, 2 maçta İsviçre 4 puanla ikinci.

E Grubu: 3 maçta Macaristan 6 puanla birinci, Hırvatistan averaj farkıyla ikinci.

F Grubu: 3 maçta İspanya 9 puanla birinci, İsveç 7 puanla ikinci.

G Grubu: 3 maçta Polonya 9 puanla birinci, İsrail 7 puanla ikinci.

H Grubu: 3 maçta Türkiye 9 puanla birinci, Fransa 6 puanla ikinci.

I Grubu: 3 maçta Belçika 9 puanla birinci, Rusya 6 puanla ikinci.

J Grubu: 3 maçta İtalya 9 puanla birinci, Finlandiya 6 puanla ikinci.