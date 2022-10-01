A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu son maçında Polonya ile mücadele edecek. Zorlu karşılaşma öncesinde maçı televizyondan takip edecek voleybolseverler, "Türkiye Polonya maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? Filenin Sultanları Türkiye voleybol milli maç hangi kanalda?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Türkiye Polonya maçı hakkında merak edilen soruların yanıtı...