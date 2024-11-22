A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi son maçında Karadağ ile karşı karşıya geldi. Sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrılan Ay-yıldızlılar, liderliği Galler'e kaptırdı ve 11 puanla grubunu ikinci sırada tamamlandı. Milliler, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak. Şimdi tüm gözler Türkiye play-off rakibine çevrilmiş durumda. Bugün yapılacak UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ile birlikte eşleşmeler belli olacak. ‘’Türkiye play-off maçı ne zaman, rakibi kim oldu, A Milli Takım kiminle eşleşti?’’ soruları yanıt bulacak. İşte, Türkiye play-off maç tarihi ve rakibi hakkında merak edilenler...