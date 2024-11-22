Türkiye play-off maçı ne zaman, rakibi kim? UEFA Uluslar Ligi Türkiye play-off rakibi belli oluyor!
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son maçında Karadağ'a 3-1 mağlup oldu ve liderliği Galler'e kaptırdı. Grubunu ikinci tamamlayan Ay-yıldızlılar, A Ligi'ne yükselmek için play-off mücadelesi verecek. 22 Kasım bugün yapılacak UEFA Uluslar Ligi kurası ile A Ligi'nin çeyrek ve yarı final ile A, B, C ve D liglerinin play-off eşleşmeleri belli olacak. Türkiye play-off rakibi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye play-off maçı ne zaman, rakibi kim oldu, A Milli Takım kiminle eşleşti? İşte, Türkiye play-off rakibi ve maç tarihi hakkında merak edilenler...
- 1
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi son maçında Karadağ ile karşı karşıya geldi. Sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrılan Ay-yıldızlılar, liderliği Galler'e kaptırdı ve 11 puanla grubunu ikinci sırada tamamlandı. Milliler, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak. Şimdi tüm gözler Türkiye play-off rakibine çevrilmiş durumda. Bugün yapılacak UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ile birlikte eşleşmeler belli olacak. ‘’Türkiye play-off maçı ne zaman, rakibi kim oldu, A Milli Takım kiminle eşleşti?’’ soruları yanıt bulacak. İşte, Türkiye play-off maç tarihi ve rakibi hakkında merak edilenler...
- 2
TÜRKİYE A LİGİ'NE YÜKSELME FIRSATINI KULLANAMADI
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında Karadağ deplasmanına konuk oldu. Milliler, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Ay-yıldızlı ekip grupta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puan topladı. Galler ise son maçında İzlanda'yı 4-1 yenerek milli takımın 1 puan önüne geçti ve grup lideri olarak A Ligi'ne yükseldi.
Grubu ikinci sırada tamamlayan Ay-yıldızlılar, A Ligi'ne yükselmek için play-off mücadelesi verecek.
- 3
TÜRKİYE PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU
A Ligi'ne yükselme şansını play-off turuna bırakan A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu.
Türkiye, grubunu 3. sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan milli takımlarından biriyle yükselme maçı oynayacak.
-
- 4
UEFA ULUSLAR LİGİ KURASI BUGÜN!
UEFA Uluslar Ligi play-off, çeyrek ve yarı final kura çekimi 22 Kasım Cuma günü TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Uluslar Ligi kurası ile A Ligi'nin çeyrek ve yarı final ile A, B, C ve D play-off eşleşmeleri belli olacak. Türkiye play-off rakibi de netlik kazanacak.
- 5
TÜRKİYE PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN?
Çift maç eleme usulüne göre usulüne göre yapılacak Uluslar Ligi play-off maç takvimi belli oldu.
A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026'da oynanacak.
- 6
A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları 8 Haziran 2025'te yapılacak.
-