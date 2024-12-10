Türkiye Petrolleri 192 ön lisans mezunu personel alıyor! Başvuru tarihleri nedir?
Türkiye Petrolleri, farklı kadrolarda görevlendirmek üzere 192 ön lisans mezunu personel alıyor. İstihdam edilecek personeller Batman ve Şırnak Bölge Müdürlüğü'nde görev yapacak. İşte, Türkiye Petrolleri 192 personel alımı...
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Türkiye Petrolleri ön lisans mezunu 192 kişi alıyor. Üretim Müdürü, Tedarik ve Lojistik Müdürü ve Destek Hizmetleri Müdürü pozisyonlarında aranan personeller Batman ve Şırnak illerinde görevlendirilecek. İşte, Türkiye Petrolleri 192 personel alımı detayları...
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TÜRKİYE PETROLLERİ ŞIRNAK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE ALIM YAPIYOR
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğü’ne 107 Ön Lisans mezunu personel istihdamı yapıyor. Alınacak işçilerin kadro dağılımı ise şöyle;
Üretim Müdürü
Tedarik ve Lojistik Müdürü
Destek Hizmetleri Müdürü
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BAŞVURU NASIL YAPILIR? BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?
Personel alımı, 10-16 Aralık 2024 tarihlerinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS ilgili Puan Türü ve belirlenen diğer şartlar dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.
107 Ön Lisans mezunu için başvurular ise Şırnak İli düzeyinde Türkiye İş Kurumunun ilgili İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden yapılabilecektir.
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TÜRKİYE PETROLLERİ BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE ALIM YAPIYOR
Türkiye Petrolleri, TPAO Batman Bölge Müdürlüğü’ne 85 Ön Lisans mezunu personel istihdamı yapıyor. Alınacak işçilerin kadro dağılımı ise şöyle;
Üretim Müdürü
Tedarik ve Lojistik Müdürü
Destek Hizmetleri Müdürü
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BAŞVURU NASIL YAPILIR? BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?
Personel alımı, 10-16 Aralık 2024 tarihlerinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS ilgili Puan Türü ve belirlenen diğer şartlar dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.
85 Ön Lisans mezunu için başvurular ise Batman İli düzeyinde Türkiye İş Kurumunun ilgili İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden yapılabilecektir.