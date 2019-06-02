A Milli Takımımız, hazırlık maçında Özbekistan'ı Alanya'da 2-0 yendi. Galibiyet gollerin; 17 ve 57. dakikada Zeki Çelik kaydetti. 90. dakikada İrfan Can'ın kullandığı penaltıda kaleci Eldorbek gole izin vermedi.

Ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa, 11 Haziran Salı günü de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Öte yandan Özbekistan müsabakası öncesinde Ozan Kabak ve Cenk Tosun, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

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ÖNEMLİ DAKİKALAR

Mücadelenin 7. dakikasında ani gelişen Türkiye atağında, Yunus Mallı'nın pasında altıpas içinde sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Enes Ünal'ın vuruşunda kaleci Suyunov meşin yuvarlağı kornere çeldi.

11. dakikada ise Akhmedov'un defans arkasına attığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Musayev'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.

ZEKİ ÇELİK ATTI: 1-0!

17. dakikada Milliler, karşılaşmada öne geçti. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Mehmet Zeki Çelik'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

SİNAN BOLAT'TAN GOLE İZİN YOK!

28. dakikada ceza sahasına uzak mesafede kazanılan serbest vuruşu kullanan Akhmedov'un kaleye sert şutunda, kaleci Sinan Bolat yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

32. dakikada Akhmedov'un sol kanattan ceza sahasına ortasında, Ismailov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

35. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARIYA DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADIK!

Milli Takımımız, ikinci yarıya iki değişiklik yaparak başladı. Ömer Ali Şahiner, Efecan Karaca'nın yerine oyuna girerken, Kenan Karaman ise Yunus Mallı'nın yerine oyuna dahil oldu.

56. dakikada Ömer Ali Şahiner'in güzel ara pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Enes Ünal, sağ ayağıyla şutunu çekti ancak açıyı iyi kapatan Eldorbek Suyunov gole izin vermedi.

YİNE ZEKİ ÇELİK: 2-0 OLDU!

Milli Takımımız, 57. dakikada Zeki Çelik'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Oğuzhan Özyakup'un güzel ortasında Kenan Karaman, iyi yükselerek ceza alanı içinden kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Eldorbek Suyunov'dan dönen topu iyi takip eden Zeki Çelik topu ağlarla buluşturdu.

65. dakikada Zeki Çelik'in sağ kanattan ortasında Enes Ünal, ceza alanı içinden kafa vuruşunu yaptı ancak top farklı şekilde yandan auta çıktı.

66. dakikada Milli Takımımız'da iki oyuncu değişikliği birden gerçekleşti. Oğuzhan Özyakup yerini Abdülkadir Ömür'e, Enes Ünal ise Ozan Tufan'a bıraktı.

ELDORBEK GOLE İZİN VERMEDİ

74'te Ozan Tufan'ın güzel pasıyla sol kanattan hareketlenen Kenan Karaman, ceza alanı içine yönelen İrfan Can Kahveci'yi çok iyi gördü. İrfan Can Kahveci, sol ayağıyla sert bir şut çıkardı ancak kaleci Eldorbek Suyunov üzerine gelen topu güçlükle kurtamayı başardı.

83. dakikada bir oyuncu değişikliği daha gerçekleşti. Deniz Türüç, Dorukhan Toköz'ün yerine oyuna dahil oldu.

PENALTI KAÇTI!

89. dakikada Gulom Urunov'un Abdülkadir Ömür'e ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında penaltı kazandık. İrfan Can Kahveci'nin kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Eldorbek Suyunov sağına giden topu yatarak kontrol etmeyi başardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-0 Milli Takımımız'ın üstünlüğü ile sona erdi.

Türkiye: 2 - Özbekistan: 0

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic (Sırbistan)

Türkiye: Sinan Bolat, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Emre Taşdemir, Dorukhan Toköz (Dk. 82 Deniz Türüç),Efecan Karaca (Dk. 46 Ömer Ali Şahiner),Oğuzhan Özyakup (Dk. 65 Abdülkadir Ömür),İrfan Can Kahveci (Dk. 90+1 Emre Belözoğlu),Yunus Mallı (Dk. 46 Kenan Karaman),Enes Ünal (Dk. 65 Ozan Tufan)

Özbekistan: Suyunov, Khashimov, Krimets, Ismailov, Sayfiyev, Hamrobekov, Musayev (Dk. 60 Urunov),Akhmedov, Roziyev (Dk. 71 Ibragimov),Masharipov, Shomurodov (Dk. 71 Abdukholikov)

Goller: Dk. 17 ve 57 Mehmet Zeki Çelik (Türkiye)

Sarı kart: Dk. 36 Dorukhan Toköz (Türkiye)

ADAY KADRO

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir),Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor),Sinan Bolat (Royal Antwerp),Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille),Nazım Sangare (Antalyaspor),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf),Merih Demiral (Sassuolo),Cengiz Umut Meraş (Bursaspor),Emre Taşdemir (Galatasaray),Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor),Cengiz Ünder (Roma),Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor),Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş),Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir),Okay Yokuşlu (Celta Vigo),Efecan Karaca, Ozan Tufan (Aytemiz Alanyaspor),Yunus Mallı (Wolfsburg),Hakan Çalhanoğlu (Milan),Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş),Enes Ünal (Real Valladolid),Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

MAÇTAN NOTLAR

Hazırlık maçında Özbekistan ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, Yunanistan ile yapılan mücadeleye göre 10 değişiklikle sahada yer aldı. Alanya'da Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşmada A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yunanistan'la 30 Mayıs'ta yapılan hazırlık maçının ilk 11'inde yer alan futbolculardan sadece Çağlar Söyüncü'yü Özbekistan karşısında 11'de görevlendirdi.

Tecrübeli teknik adam, Özbekistan karşısında ilk 11'i Sinan Bolat, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Emre Taşdemir, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Oğuzhan Özyakup, İrfan Can Kahveci, Yunus Mallı ve Enes Ünal'dan oluşturdu.

Milli takımda Uğurcan Çakır, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu kadroda yer almadı.

Ay-yıldızlı ekipte Oğuzhan Özyakup sahaya takım kaptanı olarak çıktı.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU MAÇTA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye-Özbekistan milli maçını statta izledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, karşılaşmayı, yeni seçilen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Özbekistan Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Sanat Sharipov ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu'yla beraber takip etti.

CUPER'E MİLLİ TAKIM FORMASI

Maçtan önce A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve A Milli Takım kaptanlarından Emre Belözoğlu, konuk milli takımın teknik direktörü Hector Cuper'e, üzerinde ismi yazılı Türk Milli Takımı forması hediye etti.

TARAFTARLARA TÜRK BAYRAĞI DAĞITILDI

Stat dışındaki etkinlik alanlarında ve stat içinde futbolseverlere Türk bayrakları dağıtıldı. Özbekistan karşılaşması öncesinde Milli Takım Taraftar Kulübü, çeşitli etkinlikler düzenledi. Bahçeşehir Okulları Stadı önündeki alanda kurulan sahnede çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.