22 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Noterler Birliği Böbetçi Noter nerede, Nöbetçi noter sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Nöbetçi noter sorgulama işlemi, şu an için sadece Türkiye Noterler Birliği internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Hafta sonu 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor. İşte 23 Haziran nöbetçi noter sorgulama ekranı haberimizde.
İSTANBUL NÖBETÇİ NOTER - 23 HAZİRAN
|#
|Noterlik Adı
|Noter Adı
|Adres
|Telefon
|Nöbet Tarihi
|Harita
|1
|İSTANBUL 5
|MERYEM BABAOĞLU YURTCU
|ATATÜRK BULVARI ZEYREK MAHALLESİ HÜSAMBEY SOKAK NO:12/1 UNKAPANI FATİH İSTANBUL FATİH İSTANBUL
|2125241376
|23.06.2019
|2
|BEYOĞLU 6
|HATİCE USLU
|BİLLUR SK.TÜNEL YANI ARI HAN NO:6 KARAKÖY 80000 BEYOĞLU İSTANBUL BEYOĞLU İSTANBUL
|2122931253
|23.06.2019
|3
|KADIKÖY 15
|ERDEM GÜLCAN
|KOZYATAĞI İNÖNÜ CD. YAZAR SOK. KOZA AP. 9/1 KADIKÖY İSTANBUL KADIKÖY İSTANBUL
|2163027122
|23.06.2019
|4
|ÜSKÜDAR 12
|FATMA GÜL KARLI
|CUMHURİYET CD. N:121/1 BAĞLARBAŞI ÜSKÜDAR İSTANBUL ÜSKÜDAR İSTANBUL
|2164956790
|23.06.2019
ANKARA NÖBETÇİ NOTER - 23 HAZİRAN
|#
|Noterlik Adı
|Noter Adı
|Adres
|Telefon
|Nöbet Tarihi
|Harita
|1
|ANKARA 21
|AHMET SARIYÜCE
|ATATÜRK BULVARI NO:109/1 KIZILAY ÇANKAYA ANKARA ÇANKAYA ANKARA
|3124194225
|23.06.2019
|2
|ANKARA 69
|FETULLAH TURAN ÖZEREN
|OĞUZLAR MAH. 1370 SOKAK YAVUZ İŞHANI NO:1 K:1 D:3 BALGAT ÇANKAYA ANKARA ÇANKAYA ANKARA
|3124354747
|23.06.2019
İZMİR NÖBETÇİ NOTER - 23 HAZİRAN
|#
|Noterlik Adı
|Noter Adı
|Adres
|Telefon
|Nöbet Tarihi
|Harita
|1
|İZMİR 29
|EYÜP ALTAY
|1395 SOK. N:14/A EGE AP. KAHRAMANLAR 35230 KONAK İZMİR KONAK İZMİR
|2324633403
|23.06.2019
|2
|İZMİR 35
|MURADİYE YAKIN
|9 EYLÜL MAH. ÖNDER CAD. NO:111/1 - A GAZİEMİR İZMİR GAZİEMİR İZMİR
|2322201717
|23.06.2019
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