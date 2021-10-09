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Türkiye - Norveç maçı yazar yorumları

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile evinde 1-1 berabere kalarak büyük fırsat tepti. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi

09.10.2021 - 10:09 | Güncelleme: FUTBOL

  • METİN TEKİN: Oyunu tarif edemiyoruz. Hollanda'yı 4-2 yeniyoruz, Hollanda maçındaki gibi oynarsak diyoruz plansızlıktan. Biz mi çok misyon yükledik acaba Avrupa Şampiyonası'na gidilirken. İster istemez bunları soruyor insan. Bir oyun yakalarsak bu oyuncularla bunu başarabilir miyiz böyle bakmalıyız.

  • UĞUR MELEKE: Bu grubun favori üçlüsü içinde Letonya-Karadağ-Cebelitarık’a puan kaybeden tek ülke biziz. Puan tablosunda geride kalmamızın temel sebebi bu. Dün de maalesef nefesimiz yetmedi. Galibiyeti hak edecek bir oyun oynamadık. Katar bileti oldukça zora girdi. 

  • UĞUR MELEKE: Tek bir maçla Kuntz’un performansını analiz etmek de güç. Dünkü formasyonumuz Güneş dönemiyle aynıydı, yine 4-1-4-1 oynadık. Ön liberoda Berat’ın enerjisi daha iyi. İki kanatta ikinci-üçüncü bölge geçişini çabuk yapan Cengiz-Kerem’i kullanmamızı az sayıdaki olumlu puanlarımız arasına yazabiliriz.

  • ERMAN TOROĞLU: 90 dakikaya baktığımızda Norveç bizden daha şekilliyidi, daha organizeydi bizden fazla istiyordu. 90 dakika boyunca sadece 1 gol attık başka bir şey yapamadık özellikle 45 dakikada. İkinci 45 dakika biraz tavır koyduk ama onda bile Norveç hücuma kalktığında arkada panikledik.

  • AHMET ÇAKAR: Sonuçta puan tablosuna baktığımızda birincilik umudumuz yok, ikincilik umudumuz yani play-off oynama şansımız da çok ama çok zora girdi. Peki niye böyle olduk? Oyuncularımızda coşku var ama bir yere kadar.

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