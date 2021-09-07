Türkiye Norveç maçı için artık geri sayım başladı. Milli takımımız sahasında Batı Avrupa temsilcisi Norveç karşısında 3 puan arayacak...

TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Norveç maçı 8 Ekim Cuma günü saat 21:45'de oynanacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11

Altay - Zeki - Merih - Ozan Kabak - Umut Meraş - Hakan Çalhanoğlu - Okay Yokuşlu - Ozan Tufan - Cengiz Ünder - Kerem Aktürkoğlu - Burak Yılmaz