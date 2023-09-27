Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Türkiye'nin yeni kültür rotası Myrleia oldu

        Türkiye'nin yeni kültür rotası Myrleia oldu

        Mudanya'da kentin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini kapsayan 131.6 kilometrelik kültür rotası, 'Rota Myrleia' adıyla Türkiye'nin yeni kültür rotası ilan edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 14:20 Güncelleme: 27.09.2023 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin yeni kültür rotası!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediye tarafından hazırlanan, kentin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini kapsayan 131.6 kilometrelik kültür rotası Rota Myrleia Turizm Amaçlı Sportif Yönetmeliği gereğince turizme kazandırıldı.

        Mudanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak için Rota Myrleia adı altında inanç, yürüyüş, bisiklet ve trekking rotaları, Bursa Valiliği'nin oluru ile kültürel amaçlı rota ilan edildi.

        YÜRÜYÜŞ ROTASI 20 KİLOMETRE

        Bu kapsamda 20 kilometrelik yürüyüş rotası, Tirilye Mahallesi Çamlı Kahve, Aya Yani Kilisesi, Kapanca Antik Limanı, Ketendere, Esence Sahili, Söğütpınar Sahil Yerleşkesi, Eğerce Sahil Yerleşkesi, Mesudiye Bakıştepe Seyir Alanı'ndan oluşuyor.

        REKLAM

        31.6 kilometrelik bisiklet rotası ise Tirilye Mahallesi Çamlı Kahve, Aya Yani Kilisesi, Kapanca Antik Limanı, Esence Sahil, Yalıçiftlik Mahallesi, Yaman Mahallesi, Çınarlı Mahallesi, Kaymakoba Mahallesi, Tirilye Sahili'ni kapsıyor.

        17 kilometrelik trekking rotası da Kumyaka Ayastafoni mevkisi, Kumyaka Kirya mevkisi, Çepni Mahallesi, Üsküptepe, Akyeller Selvilik mevkisi, Kumkaya Lotus, Mavriya, Mankafa mevkisi, Kumyaka Meydanı'nı içeriyor.

        63 KİLOMETRELİK GÜZERGAH İNANÇ ROTASI OLARAK KAYDEDİLDİ

        Ayrıca, Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Aydınpınar Kilisesi, Dereköy Kilisesi, Yaylacık Tatianos Anıtı, Mirzaoba Tarihi Minare, Sancak Anıtı ve Yörük Meydanı, Kaymakoba, Çınarlı, Yaman, Yalıçiftlik, Tirilye ve Kumyaka’nın bulunduğu 63 kilometrelik güzergah, inanç rotası olarak kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti’ni insanlığın ortak mirası olarak gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini, bu kapsamda rota oluşturduklarını ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Myrleia
        #Mudanya
        #Bursa
        #kültür rotası
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Olay penaltı dünya basınında!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Kurye cinayetinde karar çıktı!
        Kurye cinayetinde karar çıktı!
        Merdiven altı peynir işletmesine baskın!
        Merdiven altı peynir işletmesine baskın!
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Üniversitelilere cep telefonu
        Üniversitelilere cep telefonu
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Habertürk Anasayfa