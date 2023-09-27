Türkiye'nin yeni kültür rotası Myrleia oldu

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediye tarafından hazırlanan, kentin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini kapsayan 131.6 kilometrelik kültür rotası Rota Myrleia Turizm Amaçlı Sportif Yönetmeliği gereğince turizme kazandırıldı.

Mudanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak için Rota Myrleia adı altında inanç, yürüyüş, bisiklet ve trekking rotaları, Bursa Valiliği'nin oluru ile kültürel amaçlı rota ilan edildi.

YÜRÜYÜŞ ROTASI 20 KİLOMETRE Bu kapsamda 20 kilometrelik yürüyüş rotası, Tirilye Mahallesi Çamlı Kahve, Aya Yani Kilisesi, Kapanca Antik Limanı, Ketendere, Esence Sahili, Söğütpınar Sahil Yerleşkesi, Eğerce Sahil Yerleşkesi, Mesudiye Bakıştepe Seyir Alanı'ndan oluşuyor. REKLAM 31.6 kilometrelik bisiklet rotası ise Tirilye Mahallesi Çamlı Kahve, Aya Yani Kilisesi, Kapanca Antik Limanı, Esence Sahil, Yalıçiftlik Mahallesi, Yaman Mahallesi, Çınarlı Mahallesi, Kaymakoba Mahallesi, Tirilye Sahili'ni kapsıyor. 17 kilometrelik trekking rotası da Kumyaka Ayastafoni mevkisi, Kumyaka Kirya mevkisi, Çepni Mahallesi, Üsküptepe, Akyeller Selvilik mevkisi, Kumkaya Lotus, Mavriya, Mankafa mevkisi, Kumyaka Meydanı'nı içeriyor.

63 KİLOMETRELİK GÜZERGAH İNANÇ ROTASI OLARAK KAYDEDİLDİ Ayrıca, Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Aydınpınar Kilisesi, Dereköy Kilisesi, Yaylacık Tatianos Anıtı, Mirzaoba Tarihi Minare, Sancak Anıtı ve Yörük Meydanı, Kaymakoba, Çınarlı, Yaman, Yalıçiftlik, Tirilye ve Kumyaka’nın bulunduğu 63 kilometrelik güzergah, inanç rotası olarak kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti’ni insanlığın ortak mirası olarak gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini, bu kapsamda rota oluşturduklarını ifade etti.