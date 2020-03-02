Bakanlık tarafından üretme istasyonlarında üretilen, rehabilitasyon merkezlerinde tedavi edilerek doğal yaşam alanlarına bırakılanlar ile doğal yaşam alanlarında yakalanan yaban hayvanlarının hayatta kalma oranları ve yayılış alanlarının bilimsel olarak tespit edilmesinde de uydu vericili ya da GPS'li tasmalar kullanılıyor. Bugüne kadar şah kartal, bozkır kartalı, tepeli pelikan, turna, bozayı, alageyik, yaban keçisi ve yaban koyunu türleri uydu vericili tasmalarla aktif olarak izlendi.