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        Haberler Ekonomi Para Türkiye'nin net yatırım açığı düştü - Para Haberleri

        Türkiye'nin net yatırım açığı düştü

        Türkiye'nin aralık sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 326,9 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 612,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP), aralıkta eksi 285,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 10:45 Güncelleme: 20.02.2024 - 10:45
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        Türkiye'nin net yatırım açığı düştü
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık 2023 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

        Buna göre, aralık 2023'te önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 6 artışla 326,9 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 2 azalışla 612,1 milyar dolar oldu. Böylece Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, aralıkta eksi 285,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

        Net UYP, 2022 sonunda eksi 316,1 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

        Rezerv varlıklar kalemi aralıkta 2022 sonuna göre yüzde 9,4 artışla 140,9 milyar dolar, diğer yatırımlar da yüzde 0,2 yükselişle 121,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde diğer yatırımlar kategorisinin alt kalemlerinden olan bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 3,7 artarak 46,7 milyar dolar oldu.

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        Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2022 sonuna göre yüzde 22,5 azalışla 158,6 milyar dolara geriledi.

        PORTFÖY YATIRIMLARI 95.8 MİLYAR DOLAR

        Portföy yatırımları, 2023 sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 2,7 artarak 95,8 milyar dolara çıktı.

        Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 2,7 yükselişle 29,5 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) stoku yüzde 111,6 artışla 2,6 milyar dolar ve Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) da yüzde 1,4 artarak 42,5 milyar dolar oldu.

        Diğer yatırımlar, ilgili dönemde yüzde 9,5 artışla 357,7 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 3,8 artarak 43,2 milyar dolara yükselirken, TL mevduatı da yüzde 20,5 artarak 17 milyar dolara çıktı.

        Bankaların kredi stoku yüzde 12,3 artarak 63,1 milyar dolara ulaşırken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,7 artışla 101 milyar dolara yükseldi.

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