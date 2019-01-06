06 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Pazar Verileri Raporu'ndan derlenen bilgiye göre, Temmuz-Eylül 2018 döneminde gerçekleşen mobil trafik, yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 2 arttı.
Türkiye'nin mobil trafik hacmi, geçen yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,7 artarak 67,13 milyar dakikadan, 68,9 milyar dakikaya yükseldi.
İşletmeci bazında incelendiğinde ise 2018'in üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre, Turkcell'in mobil trafiğinin yüzde 3,7, Türk Telekom'un (TT) mobil trafiğinin yüzde 2,3 arttığı kaydedilirken, Vodafone'un trafiği yüzde 0,2 geriledi.
Geçen yılın üçüncü çeyreğinde, 2017'nin aynı dönemiyle kıyaslandığında Turkcell'in trafik hacmi yüzde 1,3, Vodafone'un yüzde 2,2 ve TT Mobil'in yüzde 5,5 arttı.
Söz konusu üçüncü çeyrekte, bir önceki dönemle kıyaslandığında mobil trafiğe göre pazar payları, TT Mobil'in yüzde 27,7'den yüzde 27,8'e, Turkcell'in yüzde 36,9'dan 37,6'ya çıkarken, Vodafone'un pazar payı yüzde 35,4'ten yüzde 34,6'ya düştü.
2017'nin aynı dönemiyle kıyaslandığında ise Turkcell'in pazar payı yüzde 38,2'den yüzde 37,6'ya, Vodafone'un yüzde 34,8'den yüzde 34,6'ya gerilerken, TT Mobil'in pazar payı yüzde 27'den yüzde 27,8'e yükseldi.
Söz konusu mobil trafiğin yüzde 50'si mobil işletmecilerin kendi aboneleri arasındaki trafiğe denk geldi. Mobil işletmecilerden diğer mobil işletmecilere doğru giden trafik ise toplam trafiğin yüzde 45,9'unu oluşturdu.
EN FAZLA MOBİL TRAFİK ALMANYA İLE
Mobil trafik dağılımına göre toplam mobil şebeke içi trafik, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yaklaşık yüzde 1,6 artarak 34,5 milyar dakika, diğer mobil işletmecilere doğru trafik miktarı ise yüzde 1,14 artışla yaklaşık 32 milyar dakika olarak gerçekleşti.
2018 yılı üçüncü çeyreğinde mobil şebekelerden en fazla trafik gönderilen ülkeler arasında Almanya ilk sırayı alırken, İngiltere, Rusya, Suudi Arabistan ve Hollanda en fazla trafik gönderilen diğer ülkeler oldu.
Bununla birlikte en fazla trafik alınan ülkelerde ise Almanya başı çekerken, bu ülkeyi Avusturya, Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Fransa takip etti.
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